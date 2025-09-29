$41.480.01
11:40 • 2026 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9598 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9694 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15901 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10044 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26434 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48081 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69848 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50626 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Коалиция желающих "готова" и является одним из важнейших проектов безопасности для Европы едва ли не со времен появления НАТО - глава МИД Франции

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Коалиция желающих для поддержки Украины готова. Он назвал ее одним из важнейших проектов безопасности для Европы за последние десятилетия, возможно, с момента появления НАТО.

Коалиция желающих "готова" и является одним из важнейших проектов безопасности для Европы едва ли не со времен появления НАТО - глава МИД Франции

На вопрос о статусе Коалиции желающих для поддержки Украины, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро ответил, что она "готова", и утверждает, что это "один из важнейших проектов с точки зрения безопасности для Европы за последние десятилетия, возможно, с момента появления НАТО", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Барро заявил, что коалиция имеет "огромную ценность для Украины и далеко за ее пределами", поскольку четко дает понять, что "даже когда НАТО не может предложить решение вопроса безопасности,… мы готовы взять собственную безопасность" в свои руки.

Украина удерживает фронт и контратакует: Сибига обсудил с "Веймарским треугольником" военные нужды и вступление в ЕС как гарантию безопасности29.09.25, 13:05

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
НАТО
Европа
Украина