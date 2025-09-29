Коалиция желающих "готова" и является одним из важнейших проектов безопасности для Европы едва ли не со времен появления НАТО - глава МИД Франции

На вопрос о статусе Коалиции желающих для поддержки Украины, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро ответил, что она "готова", и утверждает, что это "один из важнейших проектов с точки зрения безопасности для Европы за последние десятилетия, возможно, с момента появления НАТО", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Барро заявил, что коалиция имеет "огромную ценность для Украины и далеко за ее пределами", поскольку четко дает понять, что "даже когда НАТО не может предложить решение вопроса безопасности,… мы готовы взять собственную безопасность" в свои руки.

