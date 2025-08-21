$41.360.10
546 з 574 дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 4386 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 36924 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 110359 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 55628 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 95378 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 263400 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84568 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78165 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70919 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

КНДР таємно розмістила найсучасніші міжконтинентальні ракети біля кордону з Китаєм

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Північна Корея збудувала секретну військову базу Сінпундон за 27 км від китайського кордону. На ній, ймовірно, розміщено 6-9 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

КНДР таємно розмістила найсучасніші міжконтинентальні ракети біля кордону з Китаєм

На об'єкті в провінції Північний Пхен'ан, ймовірно, розміщено від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), передає УНН із посиланням на The Guardian та Вarrons.

Деталі

Згідно з новим дослідженням, Північна Корея побудувала секретну військову базу поблизу кордону з Китаєм.  У звіті вашингтонського аналітичного центру Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) вказується, що "неоголошена" ракетна операційна база Сінпундон розташована приблизно за 27 км від китайського кордону. 

На базі, розташованій у провінції Північний Пхеньян, ймовірно, розміщено від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, та їхні пускові установки.

звіт також зазначає, що ця зброя "становить потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів".

Перше вичерпне підтвердження з відкритих джерел щодо бази Сінпундон, зазначається, також зазначає цей об'єкт є однією з "15-20 баз балістичних ракет, об'єктів технічного обслуговування, сховищ снарядів та боєголовок, про які Північна Корея ніколи не декларувала", передає Вarrons. 

Нагадаємо

Нещодавно північнокорейського диктатора розлютили віськові навчання США та Південної Кореї. Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал КНДР.

Ігор Тележніков

