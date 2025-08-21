КНДР таємно розмістила найсучасніші міжконтинентальні ракети біля кордону з Китаєм
Київ • УНН
Північна Корея збудувала секретну військову базу Сінпундон за 27 км від китайського кордону. На ній, ймовірно, розміщено 6-9 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.
На об'єкті в провінції Північний Пхен'ан, ймовірно, розміщено від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), передає УНН із посиланням на The Guardian та Вarrons.
Деталі
Згідно з новим дослідженням, Північна Корея побудувала секретну військову базу поблизу кордону з Китаєм. У звіті вашингтонського аналітичного центру Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) вказується, що "неоголошена" ракетна операційна база Сінпундон розташована приблизно за 27 км від китайського кордону.
На базі, розташованій у провінції Північний Пхеньян, ймовірно, розміщено від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, та їхні пускові установки.
звіт також зазначає, що ця зброя "становить потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів".
Перше вичерпне підтвердження з відкритих джерел щодо бази Сінпундон, зазначається, також зазначає цей об'єкт є однією з "15-20 баз балістичних ракет, об'єктів технічного обслуговування, сховищ снарядів та боєголовок, про які Північна Корея ніколи не декларувала", передає Вarrons.
Нагадаємо
Нещодавно північнокорейського диктатора розлютили віськові навчання США та Південної Кореї. Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал КНДР.
