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САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
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Financial Times
Вашингтон пост

Північна Корея заборонила іноземцям відвідувати cвій "мега-курорт" Wonsan Kalma

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Північна Корея тимчасово заборонила іноземним туристам відвідувати новий курорт Wonsan Kalma на Японському морі. Рішення ухвалили через кілька днів після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Північна Корея заборонила іноземцям відвідувати cвій "мега-курорт" Wonsan Kalma

Розташований на Японському морі новий курорт Північної Кореї "тимчасово не приймає іноземних туристів". Національне управління туризму КНДР не пояснило причин цього рішення. Але цікавий факт, - рішення було прийнято через кілька днів після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до регіону.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Bild.

Деталі

Північна Корея заморозила іноземний туризм до мега-курорту Вонсан-Кальма. Про це свідчить оголошення на державному туристичному сайті. Рішення виявилося доволі різким на тлі нещодавнього просування курорту у ЗМІ. Нагадаємо УНН передавав, що Північна Корея відкрила пляжний курорт Wonsan Kalma. Диктатор Кім Чен Ин схвалював перспективу розвитку туризму у тоталітарній комуністичній державі.

Зазначимо, що нове повідомлення на сайті DPR Korea Tour, що належить державному туристичному агентству Північної Кореї, підтверджує - курорт почав працювати 1 липня, але "іноземні туристи тимчасово не приймаються".

Ще один цікавий факт: речниця мзс росії марія захарова в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ назвала північнокорейський курорт "фантастичним курортом", де є "всі умови", які є "досконалими". Імовірно це створювало передумови з метою підвищити попит серед російських мандрівників.

Однак саме після візиту Сергія Лаврова, через кілька днів, Національне управління туризму оголосило про заморозку доступу іноземних туристів до туристичного об'єкту.

Нагадаємо

Рі Соль Чжу, дружина Кім Чен Ина, вперше за 18 місяців з'явилася на публіці на відкритті курорту Wonsan Kalma, тримаючи сумку, схожу на Gucci GG Marmont. Середня місячна зарплата в КНДР становить менше 4 доларів, тоді як аксесуар коштує понад 2000 доларів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
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Північна Корея
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