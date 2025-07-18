Северная Корея запретила иностранцам посещать свой «мега-курорт» Вонсан-Кальма

Расположенный на Японском море новый курорт Северной Кореи "временно не принимает иностранных туристов". Национальное управление туризма КНДР не объяснило причин этого решения. Но интересный факт, - решение было принято через несколько дней после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в регион.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Bild.

Детали

Северная Корея заморозила иностранный туризм на мега-курорт Вонсан-Кальма. Об этом свидетельствует объявление на государственном туристическом сайте. Решение оказалось довольно резким на фоне недавнего продвижения курорта в СМИ. Напомним, УНН передавал, что Северная Корея открыла пляжный курорт Wonsan Kalma. Диктатор Ким Чен Ын одобрял перспективу развития туризма в тоталитарном коммунистическом государстве.

Отметим, что новое сообщение на сайте DPR Korea Tour, принадлежащем государственному туристическому агентству Северной Кореи, подтверждает - курорт начал работать 1 июля, но "иностранные туристы временно не принимаются".

Еще один интересный факт: представитель МИД России Мария Захарова в интервью пропагандистским СМИ назвала северокорейский курорт "фантастическим курортом", где есть "все условия", которые являются "совершенными". Вероятно, это создавало предпосылки с целью повысить спрос среди российских путешественников.

Однако именно после визита Сергея Лаврова, через несколько дней, Национальное управление туризма объявило о заморозке доступа иностранных туристов к туристическому объекту.

Напомним

Ли Соль Чжу, жена Ким Чен Ына, впервые за 18 месяцев появилась на публике на открытии курорта Wonsan Kalma, держа сумку, похожую на Gucci GG Marmont. Средняя месячная зарплата в КНДР составляет менее 4 долларов, тогда как аксессуар стоит более 2000 долларов.