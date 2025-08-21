$41.360.10
06:16 • 168 просмотра
546 из 574 дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 «Кинжалов»
05:30 • 4390 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 36927 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 110365 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 55629 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 95385 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 263406 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84568 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78165 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70919 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
КНДР тайно разместила новейшие межконтинентальные ракеты у границы с Китаем

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Северная Корея построила секретную военную базу Синпундон в 27 км от китайской границы. На ней, вероятно, размещено 6-9 межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

КНДР тайно разместила новейшие межконтинентальные ракеты у границы с Китаем

На объекте в провинции Северный Пхёнъан, вероятно, размещено от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР), передает УНН со ссылкой на The Guardian и Вarrons.

Детали

Согласно новому исследованию, Северная Корея построила секретную военную базу вблизи границы с Китаем.  В отчете вашингтонского аналитического центра Центра стратегических и международных исследований (CSIS) указывается, что "необъявленная" ракетная операционная база Синпундон расположена примерно в 27 км от китайской границы. 

На базе, расположенной в провинции Северный Пхеньян, вероятно, размещено от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, и их пусковые установки.

отчет также отмечает, что это оружие "представляет потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов".

Первое исчерпывающее подтверждение из открытых источников относительно базы Синпундон, отмечается, также отмечает, что этот объект является одной из "15-20 баз баллистических ракет, объектов технического обслуживания, хранилищ снарядов и боеголовок, о которых Северная Корея никогда не декларировала", передает Вarrons. 

Напомним

Недавно северокорейского диктатора разозлили военные учения США и Южной Кореи. Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР.

Игорь Тележников

Новости Мира
