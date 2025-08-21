КНДР тайно разместила новейшие межконтинентальные ракеты у границы с Китаем
Киев • УНН
Северная Корея построила секретную военную базу Синпундон в 27 км от китайской границы. На ней, вероятно, размещено 6-9 межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.
На объекте в провинции Северный Пхёнъан, вероятно, размещено от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР), передает УНН со ссылкой на The Guardian и Вarrons.
Детали
Согласно новому исследованию, Северная Корея построила секретную военную базу вблизи границы с Китаем. В отчете вашингтонского аналитического центра Центра стратегических и международных исследований (CSIS) указывается, что "необъявленная" ракетная операционная база Синпундон расположена примерно в 27 км от китайской границы.
На базе, расположенной в провинции Северный Пхеньян, вероятно, размещено от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, и их пусковые установки.
отчет также отмечает, что это оружие "представляет потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов".
Первое исчерпывающее подтверждение из открытых источников относительно базы Синпундон, отмечается, также отмечает, что этот объект является одной из "15-20 баз баллистических ракет, объектов технического обслуживания, хранилищ снарядов и боеголовок, о которых Северная Корея никогда не декларировала", передает Вarrons.
Напомним
Недавно северокорейского диктатора разозлили военные учения США и Южной Кореи. Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР.
