Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал КНДР

Північнокорейського диктатора розлютили віськові навчання США та Південної Кореї, крім того він нагадав, що Сполучені Штати відпомивились від принципів денуклеаризації.

Передає УНН із посиланням на Gangnam Times та Yonhap.

Деталі

Це провокація до війни. Це заклик до швидкого розширення ядерного потенціалу! - заявив диктатор з КНДР.

Кім Чен Ин був розлючений спільними військовими навчаннями Південної Кореї та США.

Глава КНДР розкритикував навчання, як ворожий жест щодо Північної Кореї та заявив про свій намір посилити її ядерний потенціал.

18-го серпня, коли розпочалися навчання UFS, Кім Чен Ин відвідав суднобудівний завод Nampo у провінції Південний Пхенан, щоб оглянути комплексний процес експлуатаційних випробувань системи озброєння першого нового 5000-тонного есмінця Північної Кореї "Чхве Хьон". Про це передає Yonhap, посилаючись на повідомлення Центрального інформаційного агентства Кореї від 19-го числа.

На заході Кім засудив навчання США та Південної Кореї, заявивши наступне:

Оновлені спільні військові навчання між Сполученими Штатами та Південною Кореєю є чітким висловленням нашої позиції, відкрито демонструючи наші найворожіші та найконфронтаційніші наміри щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки

Він також додав:

"Поглиблення військової змови та демонстрація військової могутності між Південною Кореєю та Сполученими Штатами є найяскравішим вираженням нашого наміру спровокувати війну та є корінною причиною руйнування мирного та безпекового середовища в регіоні"

Поточна ситуація вимагає від нас епохальних та радикальних змін у нашій сучасній військовій доктрині та практиці, а також різкого розширення наших ядерних озброєнь

Доповнення

Спостерігаючи за подіями у КНДР, південнокорейські оглядачі також звертають увагу на події під час саміту на Алясці та після нього.

Саміт на Алясці нагадав мені саміт у Ханої, бо погляд президента Трампа, здавалося, був зосереджений на Північній Кореї. Він уже кілька разів публічно висловлював свою готовність відновити діалог з Північною Кореєю та, як повідомляється, запитував про безпеку Кім Чен Ина під час переговорів щодо тарифів з делегацією південнокорейського уряду минулого місяця. - ідеться у дописі, який публікує Yahoo! Japan.

Стіл переговорів між Північною Кореєю та США навряд чи буде створено найближчим часом.

Однак, враховуючи імпровізаційний та непередбачуваний стиль Трампа, ситуація може раптово змінитися будь-коли. Також важко виключити сценарій, за якого президент Трамп раптово зіграє роль мирного посередника, а головною сценою буде Корейський півострів.

З огляду на такі фактори, як його стосунки з Кім Чен Ином, його особисте бажання отримати Нобелівську премію миру та зміни в геополітичному середовищі, неможливо знати, що станеться.

Нагадаємо

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен спростувала заяви Сеула про демонтаж північнокорейських гучномовців на кордоні. Вона звинуватила Південну Корею в надмірному оптимізмі та підкреслила, що Пхеньян не має наміру їх знімати.

