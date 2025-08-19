Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал КНДР

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
09:27 • 5028 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 36176 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 37461 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 54636 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 74455 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 55121 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 40554 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 43109 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 114786 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51856 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
49%
751мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 31810 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 36395 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 49384 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 42676 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 43946 перегляди
Публікації
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 5028 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 44703 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 50188 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 114786 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 109665 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 43348 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 34292 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 92680 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 82891 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 114661 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал КНДР

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал країни, розлючений спільними військовими навчаннями США та Південної Кореї. Він назвав їх "провокацією до війни" та "закликом до швидкого розширення ядерного потенціалу".

Кім Чен Ин заявив про наміри посилити ядерний потенціал КНДР

Північнокорейського диктатора розлютили віськові навчання США та Південної Кореї, крім того він нагадав, що Сполучені Штати відпомивились від принципів денуклеаризації.

Передає УНН із посиланням на Gangnam Times та Yonhap.

Деталі

Це провокація до війни. Це заклик до швидкого розширення ядерного потенціалу!

- заявив диктатор з КНДР.

Кім Чен Ин був розлючений спільними військовими навчаннями Південної Кореї та США.

Глава КНДР розкритикував навчання, як ворожий жест щодо Північної Кореї та заявив про свій намір посилити її ядерний потенціал.

18-го серпня, коли розпочалися навчання UFS, Кім Чен Ин відвідав суднобудівний завод Nampo у провінції Південний Пхенан, щоб оглянути комплексний процес експлуатаційних випробувань системи озброєння першого нового 5000-тонного есмінця Північної Кореї "Чхве Хьон". Про це передає Yonhap, посилаючись на повідомлення Центрального інформаційного агентства Кореї від 19-го числа.

На заході Кім засудив навчання США та Південної Кореї, заявивши наступне:

Оновлені спільні військові навчання між Сполученими Штатами та Південною Кореєю є чітким висловленням нашої позиції, відкрито демонструючи наші найворожіші та найконфронтаційніші наміри щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки

Він також додав:

"Поглиблення військової змови та демонстрація військової могутності між Південною Кореєю та Сполученими Штатами є найяскравішим вираженням нашого наміру спровокувати війну та є корінною причиною руйнування мирного та безпекового середовища в регіоні"

Поточна ситуація вимагає від нас епохальних та радикальних змін у нашій сучасній військовій доктрині та практиці, а також різкого розширення наших ядерних озброєнь

Президент Південної Кореї запропонував КНДР "мир без поглинання" та відновлення військових домовленостей15.08.25, 10:28 • 4985 переглядiв

Доповнення

Спостерігаючи за подіями у КНДР, південнокорейські оглядачі також звертають увагу на події під час саміту на Алясці та після нього.

Саміт на Алясці нагадав мені саміт у Ханої, бо погляд президента Трампа, здавалося, був зосереджений на Північній Кореї. Він уже кілька разів публічно висловлював свою готовність відновити діалог з Північною Кореєю та, як повідомляється, запитував про безпеку Кім Чен Ина під час переговорів щодо тарифів з делегацією південнокорейського уряду минулого місяця.

- ідеться у дописі, який публікує Yahoo! Japan.

Стіл переговорів між Північною Кореєю та США навряд чи буде створено найближчим часом.

Однак, враховуючи імпровізаційний та непередбачуваний стиль Трампа, ситуація може раптово змінитися будь-коли. Також важко виключити сценарій, за якого президент Трамп раптово зіграє роль мирного посередника, а головною сценою буде Корейський півострів.

Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з митами у 15% 31.07.25, 04:21 • 5530 переглядiв

З огляду на такі фактори, як його стосунки з Кім Чен Ином, його особисте бажання отримати Нобелівську премію миру та зміни в геополітичному середовищі, неможливо знати, що станеться.

Нагадаємо

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен спростувала заяви Сеула про демонтаж північнокорейських гучномовців на кордоні. Вона звинуватила Південну Корею в надмірному оптимізмі та підкреслила, що Пхеньян не має наміру їх знімати.

Пекін прокоментував підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні: Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру19.08.25, 13:20 • 206 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Кім Чен Ин
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки