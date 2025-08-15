$41.450.06
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Президент Південної Кореї запропонував КНДР "мир без поглинання" та відновлення військових домовленостей

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запропонував КНДР "мир без поглинання", визнавши її політичну систему та відмовившись від насильницького об'єднання. Він закликав відновити військову угоду 2018 року для зниження напруженості, попри нещодавню відмову Північної Кореї від примирення.

Президент Південної Кореї запропонував КНДР "мир без поглинання" та відновлення військових домовленостей

На тлі зростання напруженості між Сеулом і Пхеньяном президент Південної Кореї Лі Дже Мен заявив про готовність поважати політичну систему Півночі та відмову від сценарію об’єднання через поглинання. У промові до 80-ї річниці визволення Корейського півострова він наголосив на необхідності відновлення призупиненої військової угоди 2018 року, щоб знизити ризик збройних інцидентів та повернути довіру. Про це інформує Yonhap, пише УНН.

Деталі

Виступаючи у Центрі виконавських мистецтв Седжон, Лі Дже Мен окреслив новий підхід до міжкорейських відносин. Президент заявив, що Південна Корея визнає існуючу політичну систему КНДР, не планує жодних кроків, спрямованих на її підрив чи насильницьке об’єднання, і прагне уникати будь-яких ворожих дій.

Ці заяви пролунали лише за день після того, як Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського лідера, різко відкинула пропозицію Сеула щодо примирення, назвавши її "нездійсненною мрією". Попри це, Лі наголосив, що ключем до миру на півострові є повна денуклеаризація Півночі та розвиток дружніх зв’язків із сусідами.

Мирний Корейський півострів має бути вільним від ядерної зброї та базуватися на дружній співпраці із сусідніми країнами

- сказав президент.

Він також підтвердив готовність вжити "поступових і проактивних" кроків для відновлення міжкорейського військового пакту 2018 року, який передбачав обмеження військової активності в прикордонних районах. Угоду було призупинено за попередньої адміністрації на тлі зростання конфліктності.

З моменту вступу на посаду в червні Лі вже зробив перші кроки в цьому напрямі – наказав зупинити пропагандистські трансляції вздовж кордону та закликав громадських активістів припинити запуск повітряних кульок із листівками. Північна Корея, за даними південнокорейських військових, також призупинила власні трансляції, хоча офіційний Пхеньян це заперечує.

Окрему частину промови Лі присвятив Японії. На 60-ту річницю нормалізації дипломатичних відносин він назвав Токіо "незамінним партнером" і закликав до "човникової дипломатії" – регулярних двосторонніх зустрічей, спрямованих на економічне та політичне співробітництво. Президент наголосив, що майбутнє партнерство має будуватися на щирому визнанні складного історичного минулого.

Лі планує відвідати Токіо 23–24 серпня для переговорів із прем’єр-міністром Сіґеру Ісібою, а також підготувати ґрунт для майбутнього тристороннього саміту з президентом США Дональдом Трампом, де обговорюватимуться питання регіональної безпеки та стабільності.

Нагадаємо

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен спростувала заяви Сеула про демонтаж північнокорейських гучномовців на кордоні. Вона звинуватила Південну Корею в надмірному оптимізмі та підкреслила, що Пхеньян не має наміру їх знімати.

Степан Гафтко

