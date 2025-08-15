$41.450.06
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 49793 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 24905 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 117453 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 142968 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 76756 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 76689 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года
14 августа, 09:32 • 74426 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 179981 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 95153 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Президент Южной Кореи предложил КНДР «мир без поглощения» и возобновление военных договоренностей

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён предложил КНДР «мир без поглощения», признав ее политическую систему и отказавшись от насильственного объединения. Он призвал возобновить военное соглашение 2018 года для снижения напряженности, несмотря на недавний отказ Северной Кореи от примирения.

Президент Южной Кореи предложил КНДР «мир без поглощения» и возобновление военных договоренностей

На фоне роста напряженности между Сеулом и Пхеньяном президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил о готовности уважать политическую систему Севера и отказе от сценария объединения через поглощение. В речи к 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова он подчеркнул необходимость восстановления приостановленного военного соглашения 2018 года, чтобы снизить риск вооруженных инцидентов и вернуть доверие. Об этом информирует Yonhap, пишет УНН.

Детали

Выступая в Центре исполнительских искусств Седжон, Ли Джэ Мён очертил новый подход к межкорейским отношениям. Президент заявил, что Южная Корея признает существующую политическую систему КНДР, не планирует никаких шагов, направленных на ее подрыв или насильственное объединение, и стремится избегать любых враждебных действий.

Эти заявления прозвучали всего через день после того, как Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера, резко отвергла предложение Сеула о примирении, назвав его "несбыточной мечтой". Несмотря на это, Ли подчеркнул, что ключом к миру на полуострове является полная денуклеаризация Севера и развитие дружественных связей с соседями.

Мирный Корейский полуостров должен быть свободным от ядерного оружия и базироваться на дружественном сотрудничестве с соседними странами

- сказал президент.

Он также подтвердил готовность предпринять "постепенные и проактивные" шаги для восстановления межкорейского военного пакта 2018 года, который предусматривал ограничение военной активности в приграничных районах. Соглашение было приостановлено при предыдущей администрации на фоне роста конфликтности.

С момента вступления в должность в июне Ли уже сделал первые шаги в этом направлении – приказал остановить пропагандистские трансляции вдоль границы и призвал общественных активистов прекратить запуск воздушных шариков с листовками. Северная Корея, по данным южнокорейских военных, также приостановила собственные трансляции, хотя официальный Пхеньян это отрицает.

Отдельную часть речи Ли посвятил Японии. На 60-ю годовщину нормализации дипломатических отношений он назвал Токио "незаменимым партнером" и призвал к "челночной дипломатии" – регулярным двусторонним встречам, направленным на экономическое и политическое сотрудничество. Президент подчеркнул, что будущее партнерство должно строиться на искреннем признании сложного исторического прошлого.

Ли планирует посетить Токио 23–24 августа для переговоров с премьер-министром Сигэру Исибой, а также подготовить почву для будущего трехстороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом, где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и стабильности.

Напомним

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен опровергла заявления Сеула о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе. Она обвинила Южную Корею в чрезмерном оптимизме и подчеркнула, что Пхеньян не намерен их снимать.

Степан Гафтко

Новости Мира
Токио
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Япония