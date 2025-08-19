Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР

Северокорейского диктатора разозлили военные учения США и Южной Кореи, кроме того он напомнил, что Соединенные Штаты отказались от принципов денуклеаризации.

Передает УНН со ссылкой на Gangnam Times и Yonhap.

Детали

Это провокация к войне. Это призыв к быстрому расширению ядерного потенциала! - заявил диктатор из КНДР.

Ким Чен Ын был разъярен совместными военными учениями Южной Кореи и США.

Глава КНДР раскритиковал учения как враждебный жест в отношении Северной Кореи и заявил о своем намерении усилить ее ядерный потенциал.

18 августа, когда начались учения UFS, Ким Чен Ын посетил судостроительный завод Nampo в провинции Южный Пхёнан, чтобы осмотреть комплексный процесс эксплуатационных испытаний системы вооружения первого нового 5000-тонного эсминца Северной Кореи "Чхве Хён". Об этом передает Yonhap, ссылаясь на сообщение Центрального информационного агентства Кореи от 19 числа.

На мероприятии Ким осудил учения США и Южной Кореи, заявив следующее:

Обновленные совместные военные учения между Соединенными Штатами и Южной Кореей являются четким выражением нашей позиции, открыто демонстрируя наши самые враждебные и конфронтационные намерения в отношении Корейской Народно-Демократической Республики

Он также добавил:

"Углубление военного сговора и демонстрация военной мощи между Южной Кореей и Соединенными Штатами является самым ярким выражением нашего намерения спровоцировать войну и является коренной причиной разрушения мирной и безопасной среды в регионе"

Текущая ситуация требует от нас эпохальных и радикальных изменений в нашей современной военной доктрине и практике, а также резкого расширения наших ядерных вооружений

Дополнение

Наблюдая за событиями в КНДР, южнокорейские обозреватели также обращают внимание на события во время саммита на Аляске и после него.

Саммит на Аляске напомнил мне саммит в Ханое, потому что взгляд президента Трампа, казалось, был сосредоточен на Северной Корее. Он уже несколько раз публично выражал свою готовность возобновить диалог с Северной Кореей и, как сообщается, спрашивал о безопасности Ким Чен Ына во время переговоров по тарифам с делегацией южнокорейского правительства в прошлом месяце. - говорится в сообщении, которое публикует Yahoo! Japan.

Стол переговоров между Северной Кореей и США вряд ли будет создан в ближайшее время.

Однако, учитывая импровизационный и непредсказуемый стиль Трампа, ситуация может внезапно измениться в любое время. Также трудно исключить сценарий, при котором президент Трамп внезапно сыграет роль мирного посредника, а главной сценой будет Корейский полуостров.

Учитывая такие факторы, как его отношения с Ким Чен Ыном, его личное желание получить Нобелевскую премию мира и изменения в геополитической среде, невозможно знать, что произойдет.

Напомним

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен опровергла заявления Сеула о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе. Она обвинила Южную Корею в чрезмерном оптимизме и подчеркнула, что Пхеньян не намерен их снимать.

