Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
09:27 • 5328 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 37070 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 38046 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 55181 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 74988 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 55565 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 40789 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43214 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115273 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51881 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
37%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 32313 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 36903 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 50290 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 43428 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 44803 просмотра
публикации
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 5316 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 45477 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 51026 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115261 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 110084 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 44058 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 34534 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 92907 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 83096 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 114844 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал страны, разъяренный совместными военными учениями США и Южной Кореи. Он назвал их "провокацией к войне" и "призывом к быстрому расширению ядерного потенциала".

Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР

Северокорейского диктатора разозлили военные учения США и Южной Кореи, кроме того он напомнил, что Соединенные Штаты отказались от принципов денуклеаризации.

Передает УНН со ссылкой на Gangnam Times и Yonhap.

Детали

Это провокация к войне. Это призыв к быстрому расширению ядерного потенциала!

- заявил диктатор из КНДР.

Ким Чен Ын был разъярен совместными военными учениями Южной Кореи и США.

Глава КНДР раскритиковал учения как враждебный жест в отношении Северной Кореи и заявил о своем намерении усилить ее ядерный потенциал.

18 августа, когда начались учения UFS, Ким Чен Ын посетил судостроительный завод Nampo в провинции Южный Пхёнан, чтобы осмотреть комплексный процесс эксплуатационных испытаний системы вооружения первого нового 5000-тонного эсминца Северной Кореи "Чхве Хён". Об этом передает Yonhap, ссылаясь на сообщение Центрального информационного агентства Кореи от 19 числа.

На мероприятии Ким осудил учения США и Южной Кореи, заявив следующее:

Обновленные совместные военные учения между Соединенными Штатами и Южной Кореей являются четким выражением нашей позиции, открыто демонстрируя наши самые враждебные и конфронтационные намерения в отношении Корейской Народно-Демократической Республики

Он также добавил:

"Углубление военного сговора и демонстрация военной мощи между Южной Кореей и Соединенными Штатами является самым ярким выражением нашего намерения спровоцировать войну и является коренной причиной разрушения мирной и безопасной среды в регионе"

Текущая ситуация требует от нас эпохальных и радикальных изменений в нашей современной военной доктрине и практике, а также резкого расширения наших ядерных вооружений

Президент Южной Кореи предложил КНДР «мир без поглощения» и возобновление военных договоренностей15.08.25, 10:28 • 4985 просмотров

Дополнение

Наблюдая за событиями в КНДР, южнокорейские обозреватели также обращают внимание на события во время саммита на Аляске и после него.

Саммит на Аляске напомнил мне саммит в Ханое, потому что взгляд президента Трампа, казалось, был сосредоточен на Северной Корее. Он уже несколько раз публично выражал свою готовность возобновить диалог с Северной Кореей и, как сообщается, спрашивал о безопасности Ким Чен Ына во время переговоров по тарифам с делегацией южнокорейского правительства в прошлом месяце.

- говорится в сообщении, которое публикует Yahoo! Japan.

Стол переговоров между Северной Кореей и США вряд ли будет создан в ближайшее время.

Однако, учитывая импровизационный и непредсказуемый стиль Трампа, ситуация может внезапно измениться в любое время. Также трудно исключить сценарий, при котором президент Трамп внезапно сыграет роль мирного посредника, а главной сценой будет Корейский полуостров.

Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей с пошлинами в 15%31.07.25, 04:21 • 5530 просмотров

Учитывая такие факторы, как его отношения с Ким Чен Ыном, его личное желание получить Нобелевскую премию мира и изменения в геополитической среде, невозможно знать, что произойдет.

Напомним

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен опровергла заявления Сеула о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе. Она обвинила Южную Корею в чрезмерном оптимизме и подчеркнула, что Пхеньян не намерен их снимать.

Пекин прокомментировал подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне: Китай поддерживает все усилия, способствующие миру19.08.25, 13:20 • 316 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты