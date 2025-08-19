Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал КНДР
УНН
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерениях усилить ядерный потенциал страны, разъяренный совместными военными учениями США и Южной Кореи. Он назвал их "провокацией к войне" и "призывом к быстрому расширению ядерного потенциала".
Северокорейского диктатора разозлили военные учения США и Южной Кореи, кроме того он напомнил, что Соединенные Штаты отказались от принципов денуклеаризации.
Передает УНН со ссылкой на Gangnam Times и Yonhap.
Детали
Это провокация к войне. Это призыв к быстрому расширению ядерного потенциала!
Ким Чен Ын был разъярен совместными военными учениями Южной Кореи и США.
Глава КНДР раскритиковал учения как враждебный жест в отношении Северной Кореи и заявил о своем намерении усилить ее ядерный потенциал.
18 августа, когда начались учения UFS, Ким Чен Ын посетил судостроительный завод Nampo в провинции Южный Пхёнан, чтобы осмотреть комплексный процесс эксплуатационных испытаний системы вооружения первого нового 5000-тонного эсминца Северной Кореи "Чхве Хён". Об этом передает Yonhap, ссылаясь на сообщение Центрального информационного агентства Кореи от 19 числа.
На мероприятии Ким осудил учения США и Южной Кореи, заявив следующее:
Обновленные совместные военные учения между Соединенными Штатами и Южной Кореей являются четким выражением нашей позиции, открыто демонстрируя наши самые враждебные и конфронтационные намерения в отношении Корейской Народно-Демократической Республики
Он также добавил:
"Углубление военного сговора и демонстрация военной мощи между Южной Кореей и Соединенными Штатами является самым ярким выражением нашего намерения спровоцировать войну и является коренной причиной разрушения мирной и безопасной среды в регионе"
Текущая ситуация требует от нас эпохальных и радикальных изменений в нашей современной военной доктрине и практике, а также резкого расширения наших ядерных вооружений
Дополнение
Наблюдая за событиями в КНДР, южнокорейские обозреватели также обращают внимание на события во время саммита на Аляске и после него.
Саммит на Аляске напомнил мне саммит в Ханое, потому что взгляд президента Трампа, казалось, был сосредоточен на Северной Корее. Он уже несколько раз публично выражал свою готовность возобновить диалог с Северной Кореей и, как сообщается, спрашивал о безопасности Ким Чен Ына во время переговоров по тарифам с делегацией южнокорейского правительства в прошлом месяце.
Стол переговоров между Северной Кореей и США вряд ли будет создан в ближайшее время.
Однако, учитывая импровизационный и непредсказуемый стиль Трампа, ситуация может внезапно измениться в любое время. Также трудно исключить сценарий, при котором президент Трамп внезапно сыграет роль мирного посредника, а главной сценой будет Корейский полуостров.
Учитывая такие факторы, как его отношения с Ким Чен Ыном, его личное желание получить Нобелевскую премию мира и изменения в геополитической среде, невозможно знать, что произойдет.
Напомним
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен опровергла заявления Сеула о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе. Она обвинила Южную Корею в чрезмерном оптимизме и подчеркнула, что Пхеньян не намерен их снимать.
