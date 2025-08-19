Пекин прокомментировал подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне: Китай поддерживает все усилия, способствующие миру

$41.260.08
Эксклюзив
09:27 • 5102 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 36395 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 37620 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 54785 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 74602 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 55249 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 40621 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43141 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 114931 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51864 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 32313 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 36903 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 50290 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 43428 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 44803 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 44950 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 50462 просмотра
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Пекин прокомментировал подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне: Китай поддерживает все усилия, способствующие миру

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Китай поддерживает диалог и переговоры как единственные способы разрешения кризиса в Украине. Это стало ответом на заявления Зеленского и Трампа относительно встреч с путиным.

Пекин прокомментировал подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне: Китай поддерживает все усилия, способствующие миру

В МИД Китая прокомментировали подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне в рамках мирных усилий по войне рф против Украины, указав, что Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

В ответ на вопрос о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского журналистам у Белого дома в понедельник о его готовности провести двустороннюю встречу с главой кремля владимиром путиным, а также о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с путиным, во время которого он заявил о проведении трехстороннего саммита с лидерами Украины и россии, спикер МИД Китая Мао Нин повторила, что Китай всегда считал, что "диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными способами разрешения кризиса (так Пекин называет войну - ред.) в Украине", и что Китай "поддерживает все усилия, способствующие миру".

Отвечая на вопрос о саммите Трампа и путина на Аляске и о том, готов ли Китай предоставить гарантии безопасности в мирном соглашении между россией и Украиной, представитель МИД Китая Мао Нин заявила также, что это также "гипотетический вопрос". В предыдущем вопросе Мао сказала, что Китай не отвечает на гипотетические вопросы.

Обоим придется пойти на уступки: Рубио заявил о надежде США на достижение соглашения на саммите Зеленский-путин-Трамп19.08.25, 09:55 • 2800 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Украина