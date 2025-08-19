Пекин прокомментировал подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне: Китай поддерживает все усилия, способствующие миру

В МИД Китая прокомментировали подготовку трехстороннего саммита после встречи в Вашингтоне в рамках мирных усилий по войне рф против Украины, указав, что Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

В ответ на вопрос о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского журналистам у Белого дома в понедельник о его готовности провести двустороннюю встречу с главой кремля владимиром путиным, а также о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с путиным, во время которого он заявил о проведении трехстороннего саммита с лидерами Украины и россии, спикер МИД Китая Мао Нин повторила, что Китай всегда считал, что "диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными способами разрешения кризиса (так Пекин называет войну - ред.) в Украине", и что Китай "поддерживает все усилия, способствующие миру".

Отвечая на вопрос о саммите Трампа и путина на Аляске и о том, готов ли Китай предоставить гарантии безопасности в мирном соглашении между россией и Украиной, представитель МИД Китая Мао Нин заявила также, что это также "гипотетический вопрос". В предыдущем вопросе Мао сказала, что Китай не отвечает на гипотетические вопросы.

