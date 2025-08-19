Пекін прокоментував підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні: Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 2136 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 8032 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 42189 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 41354 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 58197 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 77774 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 57963 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42054 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 43937 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 118228 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
36%
750мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 35358 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 39985 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 55795 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 48075 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 50064 перегляди
Публікації
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 2114 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 8016 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 50705 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 56462 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 118212 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Олександр Усик
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 290 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 48631 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 36097 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 94349 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 84403 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
COVID-19
Долар США

Пекін прокоментував підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні: Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Речник МЗС Китаю Мао Нін заявив, що Китай підтримує діалог та переговори як єдині способи вирішення кризи в Україні. Це стало відповіддю на заяви Зеленського та Трампа щодо зустрічей з путіним.

Пекін прокоментував підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні: Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру

У МЗС Китаю прокоментували підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні у межах мирних зусиль щодо війни рф проти України, вказавши, що Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

У відповідь на запитання щодо заяви Президента України Володимира Зеленського журналістам біля Білого дому в понеділок про його готовність провести двосторонню зустріч з главою кремля володимиром путіним, а також щодо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з путіним, під час якої він заявив про проведення тристороннього саміту з лідерами України та росії, речник МЗС Китаю Мао Нін повторила, що Китай завжди вважав, що "діалог і переговори є єдиними життєздатними способами вирішення кризи (так Пекін називає війну - ред.) в Україні", і що Китай "підтримує всі зусилля, що сприяють миру".

Відповідаючи на запитання щодо саміту Трампа та путіна на Алясці та того, чи готовий Китай надати гарантії безпеки в мирній угоді між росією та Україною, речник МЗС Китаю Мао Нін заявила також, що це також "гіпотетичне запитання". У попередньому запитанні Мао сказала, що Китай не відповідає на гіпотетичні запитання.

Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп19.08.25, 09:55 • 3086 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Україна