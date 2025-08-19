Пекін прокоментував підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні: Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру
Київ • УНН
Речник МЗС Китаю Мао Нін заявив, що Китай підтримує діалог та переговори як єдині способи вирішення кризи в Україні. Це стало відповіддю на заяви Зеленського та Трампа щодо зустрічей з путіним.
У МЗС Китаю прокоментували підготовку тристороннього саміту після зустрічі у Вашингтоні у межах мирних зусиль щодо війни рф проти України, вказавши, що Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, пише УНН з посиланням на Global Times.
Деталі
У відповідь на запитання щодо заяви Президента України Володимира Зеленського журналістам біля Білого дому в понеділок про його готовність провести двосторонню зустріч з главою кремля володимиром путіним, а також щодо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з путіним, під час якої він заявив про проведення тристороннього саміту з лідерами України та росії, речник МЗС Китаю Мао Нін повторила, що Китай завжди вважав, що "діалог і переговори є єдиними життєздатними способами вирішення кризи (так Пекін називає війну - ред.) в Україні", і що Китай "підтримує всі зусилля, що сприяють миру".
Відповідаючи на запитання щодо саміту Трампа та путіна на Алясці та того, чи готовий Китай надати гарантії безпеки в мирній угоді між росією та Україною, речник МЗС Китаю Мао Нін заявила також, що це також "гіпотетичне запитання". У попередньому запитанні Мао сказала, що Китай не відповідає на гіпотетичні запитання.
