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Кім Чен Ин побудував місто для “ядерної еліти”: виїхати звідти можна тільки за спецдозволами

Київ • УНН

 • 17621 перегляди

Північна Корея побудувала місто для вчених і військових, які беруть участь у її ядерній програмі, звідки мешканцям заборонено виїжджати без спеціального дозволу.

Для прискорення розвитку ядерної зброї, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин інвестує сотні мільйонів доларів у ядерну програму своєї країни. Окрім інших інвестицій, він звів місто-супутник на півночі Пхеньяну для науковців та військових, що задіяні у цій програмі, передає УНН з посиланням на BILD.

"Товариш генеральний секретар збудував щасливий будинок для вчених. Вчені та інженери можуть повною мірою насолодитися соціалістичною цивілізацією", - таку інформацію поширює пропаганда Північної Кореї.

Однак так званій "ядерній еліті" заборонено покидати нове добре охоронюване місто, яке обладнано спортивними майданчиками, басейнами та культурними центрами. Щоб виїхати з міста, кожному мешканцю необхідно отримати спеціальний дозвіл від уряду.

Нагадаємо

Розвідувальна служба Південної Кореї підозрює, що Північна Корея, можливо, постачала зброю, таку як 122-мм артилерійські снаряди з 1970-х років, до рф для використання у війні в Україні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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