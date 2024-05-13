Кім Чен Ин побудував місто для “ядерної еліти”: виїхати звідти можна тільки за спецдозволами
Київ • УНН
Північна Корея побудувала місто для вчених і військових, які беруть участь у її ядерній програмі, звідки мешканцям заборонено виїжджати без спеціального дозволу.
Для прискорення розвитку ядерної зброї, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин інвестує сотні мільйонів доларів у ядерну програму своєї країни. Окрім інших інвестицій, він звів місто-супутник на півночі Пхеньяну для науковців та військових, що задіяні у цій програмі, передає УНН з посиланням на BILD.
"Товариш генеральний секретар збудував щасливий будинок для вчених. Вчені та інженери можуть повною мірою насолодитися соціалістичною цивілізацією", - таку інформацію поширює пропаганда Північної Кореї.
Однак так званій "ядерній еліті" заборонено покидати нове добре охоронюване місто, яке обладнано спортивними майданчиками, басейнами та культурними центрами. Щоб виїхати з міста, кожному мешканцю необхідно отримати спеціальний дозвіл від уряду.
Нагадаємо
Розвідувальна служба Південної Кореї підозрює, що Північна Корея, можливо, постачала зброю, таку як 122-мм артилерійські снаряди з 1970-х років, до рф для використання у війні в Україні.