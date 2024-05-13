Південна Корея підозрює Північну Корею у постачанні зброї рф для війни в Україні
Київ • УНН
Розвідувальна служба Південної Кореї підозрює, що Північна Корея, можливо, постачала зброю, таку як 122-мм артилерійські снаряди з 1970-х років, до рф для використання у війні в Україні.
Південнокорейська розвідувальна служба (NIS) розглядає підозри щодо можливого постачання Північною Кореєю зброї до рф для використання у війні в Україні. Про це повідомляє Yonhap News Agency, передає УНН.
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Розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила у неділю, що має підозри стосовно можливого постачання Північною Кореєю зброї до рф для використання у війні на території України.
Це оголосила Національна розвідувальна служба (NIS), відповідно до повідомлення місцевих ЗМІ, наголошуючи на можливому використанні 122-мм артилерійських снарядів, виготовлених у 1970-х роках на півночі, в рамках війни росіянами.
NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та росією
Повідомлення про можливе постачання зброї надійшло на тлі зростання військової співпраці між Північною Кореєю та рф. Фотографії, оприлюднені минулого року, показали, що на снарядах з ракетами були знайдені корейські літери, вказуючи на їхнє походження з Північної Кореї.
За словами експертів, ці снаряди, ймовірно, належать до 122-мм снарядів з реактивної системи залпового вогню.
Міністр оборони Південної Кореї також заявив про надходження інформації про відправлення близько 6700 контейнерів з Північної Кореї до рф після саміту між лідерами двох країн у вересні.
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