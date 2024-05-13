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Південна Корея підозрює Північну Корею у постачанні зброї рф для війни в Україні

Південна Корея підозрює Північну Корею у постачанні зброї рф для війни в Україні

Київ • УНН

 • 92803 перегляди

Розвідувальна служба Південної Кореї підозрює, що Північна Корея, можливо, постачала зброю, таку як 122-мм артилерійські снаряди з 1970-х років, до рф для використання у війні в Україні.

Південнокорейська розвідувальна служба (NIS) розглядає підозри щодо можливого постачання Північною Кореєю зброї до рф для використання у війні в Україні. Про це повідомляє Yonhap News Agency, передає УНН.

Деталі

Розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила у неділю, що має підозри стосовно можливого постачання Північною Кореєю зброї до рф для використання у війні на території України.

Це оголосила Національна розвідувальна служба (NIS), відповідно до повідомлення місцевих ЗМІ, наголошуючи на можливому використанні 122-мм артилерійських снарядів, виготовлених у 1970-х роках на півночі, в рамках війни росіянами.

NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та росією

- заявили представники служби.

Повідомлення про можливе постачання зброї надійшло на тлі зростання військової співпраці між Північною Кореєю та рф. Фотографії, оприлюднені минулого року, показали, що на снарядах з ракетами були знайдені корейські літери, вказуючи на їхнє походження з Північної Кореї.

За словами експертів, ці снаряди, ймовірно, належать до 122-мм снарядів з реактивної системи залпового вогню.

Міністр оборони Південної Кореї також заявив про надходження інформації про відправлення близько 6700 контейнерів з Північної Кореї до рф після саміту між лідерами двох країн у вересні.

Північна Корея відправила до рф 7000 контейнерів з боєприпасами та військовою технікою18.03.24, 23:31 • 38352 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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