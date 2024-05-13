Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Южнокорейская разведывательная служба (NIS) рассматривает подозрения относительно возможных поставок Северной Кореей оружия в рф для использования в войне в Украине. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

Разведывательная служба Южной Кореи (NIS) заявила в воскресенье, что имеет подозрения относительно возможных поставок Северной Кореей оружия в рф для использования в войне на территории Украины.

Это объявила Национальная разведывательная служба (NIS), согласно сообщению местных СМИ, подчеркивая возможное использование 122-мм артиллерийских снарядов, изготовленных в 1970-х годах на севере, в рамках войны россиянами.

NIS подробно анализирует соответствующие обстоятельства, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и россией - заявили представители службы.

Сообщение о возможной поставке оружия поступило на фоне роста военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ. Фотографии, обнародованные в прошлом году, показали, что на снарядах с ракетами были найдены корейские буквы, указывая на их происхождение из Северной Кореи.

По словам экспертов, эти снаряды, вероятно, относятся к 122-мм снарядам из реактивной системы залпового огня.

Министр обороны Южной Кореи также заявил о поступлении информации об отправке около 6700 контейнеров из Северной Кореи в рф после саммита между лидерами двух стран в сентябре.

Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой