Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  136261 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  193836 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  204482 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  200247 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158512 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151335 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130943 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133262 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122267 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168236 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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9 мая 2024, 10:03  •  250926 просмотра

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в рф для использования в войне в Украине.

Война •   •  1863 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.

спорт •   •  1672 просмотра
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины

российские телеграм-каналы ложно заявили, что руководство Харьковской области исчезло из-за российского наступления, но украинские чиновники подтвердили, что руководство области остается в Харькове и выполняет свои обязанности.

Война •   •  3090 просмотра
Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины

Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех

На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовую тактику, а украинские войска отражают атаки и наносят оккупантам потери.

Война •   •  5522 просмотра
Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех

рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState

российские войска продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов, включая Вербово, Красногоровку, Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского, а также заняли села Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Война •   •  4164 просмотра
рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState

Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  5845 просмотра
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока

Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира

Ермак провел онлайн-встречу с Боно, обсудил сопротивление Украины российской агрессии, анонсировал предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и призвал Боно поддержать и распространить информацию о саммите, направленный на прекращение войны рф против Украины.

Война •   •  6805 просмотра
Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира

В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника

12 мая спасатели в Виннице вытащили тело мужчины без признаков жизни из реки Южный Буг.

Общество •   •  6608 просмотра
В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника

Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме после победы над Анной Калинской 6-3, 6-3, став единственной украинкой, которая вышла в 1/8 финала.

спорт •   •  6973 просмотра
Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме

На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю

Оккупанты 12 мая отстрелили палец 74-летнему гражданскому жителю Волчанска Харьковской области.

Война •   •  10081 просмотра
На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю