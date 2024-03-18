Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой

Северная Корея отправила в россию 7000 контейнеров, содержащих боеприпасы и другое военное оборудование. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в рф около 7000 контейнеров, отметив наполнение их боеприпасами и другим военным оборудованием.

Это заявление прозвучало всего несколько часов после того, как южнокорейские военные сообщили о запуске Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в свои восточные воды.

Кроме того, политик отметил, что Северная Корея сначала использовала корабли для этих поставок, но затем обратилась к железной дороге.

Вероятно, что Пхеньян получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Добавим

Ранее США и Южная Корея обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи рф, что вызвало возражения со стороны террористической страны и Пхеньяна.

Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею