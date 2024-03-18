Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею

Северная Корея запустила баллистическую ракету в море во время визита госсекретаря США в Южную Корею. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник Северная Корея впервые за два месяца запустила баллистическую ракету в море, спровоцировав напряжение в регионе.

Этот инцидент произошел в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Сеуле для участия в конференции, организованной президентом Юн Сук Йолем по продвижению демократии.

Военные Южной Кореи проинформировали, что ракета была выпущена на восток от Корейского полуострова.

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Береговая охрана Японии также подтвердила запуск Северной Кореей баллистической ракеты и отметила, что она уже упала.

Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"