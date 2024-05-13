Ким Чен Ын построил город для "ядерной элиты": уехать оттуда можно только по спецразрешениям

Для ускорения развития ядерного оружия, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инвестирует сотни миллионов долларов в ядерную программу своей страны. Кроме других инвестиций, он построил город-спутник на севере Пхеньяна для ученых и военных, задействованных в этой программе, передает УНН со ссылкой на BILD.

"Товарищ генеральный секретарь построил счастливый дом для ученых. Ученые и инженеры могут в полной мере насладиться социалистической цивилизацией", - такую информацию распространяет пропаганда Северной Кореи.

Однако так называемой "ядерной элите" запрещено покидать новый хорошо охраняемый город, который оборудован спортивными площадками, бассейнами и культурными центрами. Чтобы выехать из города, каждому жителю необходимо получить специальное разрешение от правительства.

Напомним

Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в РФ для использования в войне в Украине.