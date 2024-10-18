Кім Чен Ин назвав Південну Корею "чужою та ворожою країною"
Київ • УНН
Лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив Південну Корею "чужою і ворожою" країною. Північна Корея внесла зміни до конституції, відмовившись від мети об'єднання двох Корей та підірвавши транспортні шляхи на кордоні.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Південна Корея є "чужою і ворожою" країною. Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, передає Reuters, пише УНН.
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Ці слова пролунали наступного дня після того, як національне агентство повідомило, що Національна асамблея Північної Кореї внесла поправки до конституції, назвавши Південну Корею "ворожою державою", відповідно до обіцянки Кім Чен Ина відмовитися від об'єднання двох Корей як національної мети.
Кім Чен Ин також заявив, що характер альянсу Південної Кореї і США, що змінився, і їх різні, більш розвинені військові маневри підкреслюють важливість сильнішого ядерного стримування з боку Північної Кореї.
Що стосується підриву військовими Північної Кореї автомобільних та залізничних шляхів сполучення з Південною Кореєю цього тижня, Кім заявив, що це означає "не тільки фізичне закриття, а й кінець порочних відносин із Сеулом", а також "повне усунення марної поінформованості про співвітчизників і нерозумної ідеї возз'єднання".
Нагадаємо
КНДР підірвала автомобільні та залізничні шляхи на кордоні з Південною Кореєю, повністю розірвавши транспортне сполучення. Це рішення пояснюється "ворожим статусом" Південної Кореї та напруженою безпековою ситуацією.