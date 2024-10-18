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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын назвал Южную Корею "чужой и враждебной страной"

Ким Чен Ын назвал Южную Корею "чужой и враждебной страной"

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 01:56  •  1554 просмотра

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Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею "чужой и враждебной" страной. Северная Корея внесла изменения в конституцию, отказавшись от цели объединения двух Корей и взорвав транспортные пути на границе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является "чужой и враждебной" страной. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти слова прозвучали на следующий день после того, как национальное агентство сообщило, что Национальная ассамблея Северной Кореи внесла поправки в конституцию, назвав Южную Корею "враждебным государством", в соответствии с обещанием Ким Чен Ына отказаться от объединения двух Корей как национальной цели.

Ким Чен Ын также заявил, что изменившийся характер альянса Южной Кореи и США и их различные, более развитые военные маневры подчеркивают важность более сильного ядерного сдерживания со стороны Северной Кореи.

Что касается подрыва военными Северной Кореи автомобильных и железнодорожных путей сообщения с Южной Кореей на этой неделе, Ким заявил, что это означает "не только физическое закрытие, но и конец порочных отношений с Сеулом", а также "полное устранение бесполезной осведомленности о соотечественниках и неразумной идеи воссоединения".

Напомним

КНДР взорвала автомобильные и железнодорожные пути на границе с Южной Кореей, полностью разорвав транспортное сообщение. Это решение объясняется "враждебным статусом" Южной Кореи и напряженной ситуацией с безопасностью.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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