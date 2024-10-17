КНДР повністю розірвала транспортне сполучення з Південною Кореєю
Київ • УНН
КНДР підірвала автомобільні та залізничні шляхи на кордоні з Південною Кореєю, повністю розірвавши транспортне сполучення. Це рішення пояснюється "ворожим статусом" Південної Кореї та напруженою безпековою ситуацією.
Пхеньян підтвердив, що армія КНДР повністю ліквідувала автомобільне та залізничне сполучення з Південною Кореєю. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство, передає УНН.
За наказом Центрального Військового Комітету Трудової партії Кореї № 00122 15 жовтня Генштаб КНА в рамках поетапних робіт з послідовного розділення територіальних меж, що перебувають під державною владою Корейської Народно-Демократичної Республіки, з територією Республіки Корея вжив заходів для повного фізичного розриву у східному та західному районах південного кордону автомобільних та залізниць на території нашого боку, сполучених з РК
Представник Міністерства оборони КНДР заявив, що вдень 15 жовтня шляхом підривання повністю розірвали автомобільні та залізні дороги протяжністю 60 метрів у селі Камхо повіту Косон провінції Канвон і селі Тонне Пханмунського району м. Кесон відповідно.
Північна Корея підірвала ділянки міжкорейської дороги на кордоні15.10.24, 07:22 • 23960 переглядiв
"Це неминучі та законні заходи, що виходять із вимог Конституції Республіки, яка визначила Республіку Корея абсолютно ворожою державою, і серйозної обстановки безпеки, що доходить до межі непередбачуваної війни через серйозну військово-політичну провокацію ворожих сил", - наголошується в заяві,
Представник Міністерства охорони землі та довкілля КНДР підтвердив, що підрив не мав жодного негативного впливу на навколишнє екологічне середовище, і що внаслідок цих заходів комунікаційний шлях між КНДР і РК ґрунтовно розірвано.
Як зазначається, представник Міністерства оборони КНДР зазначив, що далі буде вжито наших заходів щодо перетворення заблокованого південного кордону на вічну фортецю.