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КНДР повністю розірвала транспортне сполучення з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 13152 перегляди

КНДР підірвала автомобільні та залізничні шляхи на кордоні з Південною Кореєю, повністю розірвавши транспортне сполучення. Це рішення пояснюється "ворожим статусом" Південної Кореї та напруженою безпековою ситуацією.

КНДР повністю розірвала транспортне сполучення з Південною Кореєю

Пхеньян підтвердив, що армія КНДР повністю ліквідувала автомобільне та залізничне сполучення з Південною Кореєю. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство, передає УНН

За наказом Центрального Військового Комітету Трудової партії Кореї № 00122 15 жовтня Генштаб КНА в рамках поетапних робіт з послідовного розділення територіальних меж, що перебувають під державною владою Корейської Народно-Демократичної Республіки, з територією Республіки Корея вжив заходів для повного фізичного розриву у східному та західному районах південного кордону автомобільних та залізниць на території нашого боку, сполучених з РК

- йдеться в повідомленні.

Представник Міністерства оборони КНДР заявив, що вдень 15 жовтня шляхом підривання повністю розірвали автомобільні та залізні дороги протяжністю 60 метрів у селі Камхо повіту Косон провінції Канвон і селі Тонне Пханмунського району м. Кесон відповідно.

Північна Корея підірвала ділянки міжкорейської дороги на кордоні15.10.24, 07:22 • 23960 переглядiв

"Це неминучі та законні заходи, що виходять із вимог Конституції Республіки, яка визначила Республіку Корея абсолютно ворожою державою, і серйозної обстановки безпеки, що доходить до межі непередбачуваної війни через серйозну військово-політичну провокацію ворожих сил", - наголошується в заяві,

Представник Міністерства охорони землі та довкілля КНДР підтвердив, що підрив не мав жодного негативного впливу на навколишнє екологічне середовище, і що внаслідок цих заходів комунікаційний шлях між КНДР і РК ґрунтовно розірвано.

Як зазначається, представник Міністерства оборони КНДР зазначив, що далі буде вжито наших заходів щодо перетворення заблокованого південного кордону на вічну фортецю.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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