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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 05:59  •  2763 просмотра

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КНДР взорвала автомобильные и железнодорожные пути на границе с Южной Кореей, полностью разорвав транспортное сообщение. Это решение объясняется «враждебным статусом» Южной Кореи и напряженной ситуацией с безопасностью.

Пхеньян подтвердил, что армия КНДР полностью ликвидировала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство, передает УНН

По приказу Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи № 00122 15 октября Генштаб КНА в рамках поэтапных работ по последовательному разделению территориальных границ, находящихся под государственной властью Корейской Народно-Демократической Республики, с территорией Республики Корея принял меры для полного физического разрыва в восточном и западном районах южной границы автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с РК

- говорится в сообщении.

Представитель Министерства обороны КНДР заявил, что днем 15 октября путем подрыва полностью разорвали автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в деревне Камхо уезда Косон провинции Канвон и деревне Тонне Пханмунского района г. Кэсон соответственно.

Северная Корея взорвала участки межкорейской дороги на границе15 октября 2024, 04:22 • 23401 просмотр

«Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции Республики, которая определила Республику Корея абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, доходящей до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил», - отмечается в заявлении,

Представитель Министерства охраны земли и окружающей среды КНДР подтвердил, что подрыв не имел никакого негативного влияния на окружающую экологическую среду, и что в результате этих мероприятий коммуникационный путь между КНДР и РК основательно разорван.

Как отмечается, представитель Министерства обороны КНДР отметил, что далее будут приняты наши меры по превращению заблокированной южной границы в вечную крепость.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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