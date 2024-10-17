КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

Пхеньян подтвердил, что армия КНДР полностью ликвидировала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство, передает УНН.

По приказу Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи № 00122 15 октября Генштаб КНА в рамках поэтапных работ по последовательному разделению территориальных границ, находящихся под государственной властью Корейской Народно-Демократической Республики, с территорией Республики Корея принял меры для полного физического разрыва в восточном и западном районах южной границы автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с РК - говорится в сообщении.

Представитель Министерства обороны КНДР заявил, что днем 15 октября путем подрыва полностью разорвали автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в деревне Камхо уезда Косон провинции Канвон и деревне Тонне Пханмунского района г. Кэсон соответственно.

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«Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции Республики, которая определила Республику Корея абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, доходящей до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил», - отмечается в заявлении,

Представитель Министерства охраны земли и окружающей среды КНДР подтвердил, что подрыв не имел никакого негативного влияния на окружающую экологическую среду, и что в результате этих мероприятий коммуникационный путь между КНДР и РК основательно разорван.

Как отмечается, представитель Министерства обороны КНДР отметил, что далее будут приняты наши меры по превращению заблокированной южной границы в вечную крепость.