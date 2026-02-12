$43.030.06
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 1996 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 7550 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 12692 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 16240 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 25346 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 71754 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 47986 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58219 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45474 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 35% у 2025 році - аналітика

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У 2025 році кількість загиблих мирних жителів в Україні збільшилася на 35% порівняно з 2024 роком, досягнувши 2 514 осіб. Загалом за рік загинуло 2 919 цивільних в Україні та росії, ще 17 775 отримали поранення.

Кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 35% у 2025 році - аналітика

2025 рік став найсмертоноснішим для мирного населення за три роки повномасштабної війни в Україні. До такого висновку дійшли аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), проаналізувавши всі підтверджені випадки загибелі та поранення цивільних по обидва боки фронту. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За даними CIT, у 2025 році через війну загинули 2 919 мирних жителів в Україні та росії, ще 17 775 осіб отримали поранення. Порівняно з 2024 роком кількість загиблих зросла на 12%, а поранених - більш ніж на 25%.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні підтвердила, що тільки на території України загинули 2 514 цивільних, а 12 142 були поранені.

Найбільше мирних жителів загинуло в перший рік війни - за даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, консервативна оцінка кількості жертв серед цивільного населення станом на 2 січня 2023 року становила 6 919 осіб.

У 2025 році, попри спроби мирного врегулювання, інтенсивність ударів по цивільній інфраструктурі зросла.

Аналітики CIT зазначають, що 79% загиблих і поранених у 2025 році мешкали на територіях, підконтрольних українській владі, і кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 35% порівняно з 2024 роком.

рф випустила по Україні понад 13,3 тис. ракет і 142,3 тис. дронів: Сирський вказав колезі зі США на потребу у ЗРК та боєприпасах13.01.26, 11:43 • 3474 перегляди

На окупованих територіях та в росії кількість загиблих і поранених цивільних, навпаки, зменшилась на 6%. На думку аналітиків, така різниця свідчить про порушення правил ведення війни Росією, а в окремих випадках — про воєнні злочини.

CIT також звернули увагу на зростання ролі дронів. У 2025 році удари БПЛА призвели до загибелі 1 376 осіб і поранення ще 10 089, що перевищує втрати від усіх інших видів озброєнь разом. Порівняно з попереднім роком кількість загиблих від атак дронів зросла майже в три рази.

Найкровопролитнішими місяцями стали квітень, червень і липень, коли щомісячно фіксували понад дві тисячі загиблих та поранених. У травні спостерігалось тимчасове зменшення втрат, що збіглося з коротким припиненням вогню, оголошеним москвою на час святкування 9 травня.

Найсмертоноснішим обстрілом року став удар по Тернополю 19 листопада, під час якого загинули 38 осіб, у тому числі 8 дітей, ще 92 отримали поранення, троє вважаються зниклими безвісти. Серед інших великих епізодів - удар по Дніпру 24 червня, коли загинули 21 особа і 319 були поранені

- заявили аналітики.

На окупованих територіях найбільше жертв зафіксовано в Донецькій та Херсонській областях, проте дані в CIT вважають неповними. В росії найважча ситуація спостерігалася в Бєлгородській області, де загинули 134 особи, багато мешканців прикордонних регіонів стають жертвами атак малих дронів.

За оцінкою CIT, якщо збережуться нинішні тенденції - зростання застосування БПЛА та масовані обстріли - кількість жертв серед цивільного населення в 2026 році може продовжити зростати.

У 2025 році було лише 4 дні без ракетних атак та «шахедів»31.12.25, 23:30 • 3374 перегляди

Ольга Розгон

