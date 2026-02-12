Кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 35% у 2025 році - аналітика

2025 рік став найсмертоноснішим для мирного населення за три роки повномасштабної війни в Україні. До такого висновку дійшли аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), проаналізувавши всі підтверджені випадки загибелі та поранення цивільних по обидва боки фронту. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За даними CIT, у 2025 році через війну загинули 2 919 мирних жителів в Україні та росії, ще 17 775 осіб отримали поранення. Порівняно з 2024 роком кількість загиблих зросла на 12%, а поранених - більш ніж на 25%.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні підтвердила, що тільки на території України загинули 2 514 цивільних, а 12 142 були поранені.

Найбільше мирних жителів загинуло в перший рік війни - за даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, консервативна оцінка кількості жертв серед цивільного населення станом на 2 січня 2023 року становила 6 919 осіб.

У 2025 році, попри спроби мирного врегулювання, інтенсивність ударів по цивільній інфраструктурі зросла.

Аналітики CIT зазначають, що 79% загиблих і поранених у 2025 році мешкали на територіях, підконтрольних українській владі, і кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 35% порівняно з 2024 роком.

На окупованих територіях та в росії кількість загиблих і поранених цивільних, навпаки, зменшилась на 6%. На думку аналітиків, така різниця свідчить про порушення правил ведення війни Росією, а в окремих випадках — про воєнні злочини.

CIT також звернули увагу на зростання ролі дронів. У 2025 році удари БПЛА призвели до загибелі 1 376 осіб і поранення ще 10 089, що перевищує втрати від усіх інших видів озброєнь разом. Порівняно з попереднім роком кількість загиблих від атак дронів зросла майже в три рази.

Найкровопролитнішими місяцями стали квітень, червень і липень, коли щомісячно фіксували понад дві тисячі загиблих та поранених. У травні спостерігалось тимчасове зменшення втрат, що збіглося з коротким припиненням вогню, оголошеним москвою на час святкування 9 травня.

Найсмертоноснішим обстрілом року став удар по Тернополю 19 листопада, під час якого загинули 38 осіб, у тому числі 8 дітей, ще 92 отримали поранення, троє вважаються зниклими безвісти. Серед інших великих епізодів - удар по Дніпру 24 червня, коли загинули 21 особа і 319 були поранені - заявили аналітики.

На окупованих територіях найбільше жертв зафіксовано в Донецькій та Херсонській областях, проте дані в CIT вважають неповними. В росії найважча ситуація спостерігалася в Бєлгородській області, де загинули 134 особи, багато мешканців прикордонних регіонів стають жертвами атак малих дронів.

За оцінкою CIT, якщо збережуться нинішні тенденції - зростання застосування БПЛА та масовані обстріли - кількість жертв серед цивільного населення в 2026 році може продовжити зростати.

У 2025 році було лише 4 дні без ракетних атак та «шахедів»