Число жертв среди мирного населения в Украине выросло на 35% в 2025 году - аналитика

2025 год стал самым смертоносным для мирного населения за три года полномасштабной войны в Украине. К такому выводу пришли аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав все подтвержденные случаи гибели и ранения гражданских по обе стороны фронта. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

По данным CIT, в 2025 году из-за войны погибли 2 919 мирных жителей в Украине и России, еще 17 775 человек получили ранения. По сравнению с 2024 годом количество погибших выросло на 12%, а раненых - более чем на 25%.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что только на территории Украины погибли 2 514 гражданских, а 12 142 были ранены.

Больше всего мирных жителей погибло в первый год войны - по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, консервативная оценка количества жертв среди гражданского населения по состоянию на 2 января 2023 года составляла 6 919 человек.

В 2025 году, несмотря на попытки мирного урегулирования, интенсивность ударов по гражданской инфраструктуре возросла.

Аналитики CIT отмечают, что 79% погибших и раненых в 2025 году проживали на территориях, подконтрольных украинским властям, и количество жертв среди гражданского населения в Украине выросло на 35% по сравнению с 2024 годом.

На оккупированных территориях и в России количество погибших и раненых гражданских, наоборот, уменьшилось на 6%. По мнению аналитиков, такая разница свидетельствует о нарушении правил ведения войны Россией, а в отдельных случаях — о военных преступлениях.

CIT также обратили внимание на рост роли дронов. В 2025 году удары БПЛА привели к гибели 1 376 человек и ранению еще 10 089, что превышает потери от всех других видов вооружений вместе. По сравнению с предыдущим годом количество погибших от атак дронов выросло почти в три раза.

Самыми кровопролитными месяцами стали апрель, июнь и июль, когда ежемесячно фиксировали более двух тысяч погибших и раненых. В мае наблюдалось временное уменьшение потерь, что совпало с коротким прекращением огня, объявленным Москвой на время празднования 9 мая.

Самым смертоносным обстрелом года стал удар по Тернополю 19 ноября, во время которого погибли 38 человек, в том числе 8 детей, еще 92 получили ранения, трое считаются пропавшими без вести. Среди других крупных эпизодов - удар по Днепру 24 июня, когда погибли 21 человек и 319 были ранены - заявили аналитики.

На оккупированных территориях больше всего жертв зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях, однако данные в CIT считают неполными. В России самая тяжелая ситуация наблюдалась в Белгородской области, где погибли 134 человека, многие жители приграничных регионов становятся жертвами атак малых дронов.

По оценке CIT, если сохранятся нынешние тенденции - рост применения БПЛА и массированные обстрелы - количество жертв среди гражданского населения в 2026 году может продолжить расти.

