Число жертв среди мирного населения в Украине выросло на 35% в 2025 году - аналитика

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 814 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 2324 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 7816 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 12820 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 16348 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25400 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 71812 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48017 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58251 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45507 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 5194 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 15497 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 20062 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 29985 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 14879 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 15046 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 66215 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 58949 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 60952 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 69772 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 2526 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 30135 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 33287 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 34913 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 35202 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
WhatsApp

Число жертв среди мирного населения в Украине выросло на 35% в 2025 году - аналитика

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В 2025 году число погибших мирных жителей в Украине увеличилось на 35% по сравнению с 2024 годом, достигнув 2 514 человек. Всего за год погибло 2 919 гражданских в Украине и россии, еще 17 775 получили ранения.

Число жертв среди мирного населения в Украине выросло на 35% в 2025 году - аналитика

2025 год стал самым смертоносным для мирного населения за три года полномасштабной войны в Украине. К такому выводу пришли аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав все подтвержденные случаи гибели и ранения гражданских по обе стороны фронта. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

По данным CIT, в 2025 году из-за войны погибли 2 919 мирных жителей в Украине и России, еще 17 775 человек получили ранения. По сравнению с 2024 годом количество погибших выросло на 12%, а раненых - более чем на 25%.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что только на территории Украины погибли 2 514 гражданских, а 12 142 были ранены.

Больше всего мирных жителей погибло в первый год войны - по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, консервативная оценка количества жертв среди гражданского населения по состоянию на 2 января 2023 года составляла 6 919 человек.

В 2025 году, несмотря на попытки мирного урегулирования, интенсивность ударов по гражданской инфраструктуре возросла.

Аналитики CIT отмечают, что 79% погибших и раненых в 2025 году проживали на территориях, подконтрольных украинским властям, и количество жертв среди гражданского населения в Украине выросло на 35% по сравнению с 2024 годом.

рф выпустила по Украине более 13,3 тыс. ракет и 142,3 тыс. дронов: Сырский указал коллеге из США на потребность в ЗРК и боеприпасах13.01.26, 11:43 • 3474 просмотра

На оккупированных территориях и в России количество погибших и раненых гражданских, наоборот, уменьшилось на 6%. По мнению аналитиков, такая разница свидетельствует о нарушении правил ведения войны Россией, а в отдельных случаях — о военных преступлениях.

CIT также обратили внимание на рост роли дронов. В 2025 году удары БПЛА привели к гибели 1 376 человек и ранению еще 10 089, что превышает потери от всех других видов вооружений вместе. По сравнению с предыдущим годом количество погибших от атак дронов выросло почти в три раза.

Самыми кровопролитными месяцами стали апрель, июнь и июль, когда ежемесячно фиксировали более двух тысяч погибших и раненых. В мае наблюдалось временное уменьшение потерь, что совпало с коротким прекращением огня, объявленным Москвой на время празднования 9 мая.

Самым смертоносным обстрелом года стал удар по Тернополю 19 ноября, во время которого погибли 38 человек, в том числе 8 детей, еще 92 получили ранения, трое считаются пропавшими без вести. Среди других крупных эпизодов - удар по Днепру 24 июня, когда погибли 21 человек и 319 были ранены

- заявили аналитики.

На оккупированных территориях больше всего жертв зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях, однако данные в CIT считают неполными. В России самая тяжелая ситуация наблюдалась в Белгородской области, где погибли 134 человека, многие жители приграничных регионов становятся жертвами атак малых дронов.

По оценке CIT, если сохранятся нынешние тенденции - рост применения БПЛА и массированные обстрелы - количество жертв среди гражданского населения в 2026 году может продолжить расти.

В 2025 году было всего 4 дня без ракетных атак и «шахедов»31.12.25, 23:30 • 3374 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Днепр
Херсонская область
Украина
Тернополь