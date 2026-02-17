$43.170.07
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 13896 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 19874 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 21921 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 22085 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22070 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26387 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35554 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47148 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55692 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 11

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок атак російських БпЛА на Сумщину кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Одна 28-річна жінка залишається в лікарні, інші лікуються амбулаторно.

Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок атак російських БпЛА на Сумщину зросла до 11. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у лікарні залишається 28-річна жінка, інші постраждалі лікуються амбулаторно.

Сьогодні для Сумщини знову важкий день. Область зазнала серії ворожих ударів безпілотниками. росіяни вкотре системно атакують цивільну інфраструктуру. Під ударами – житлові будинки, адміністративні будівлі, об’єкти транспортної та критичної інфраструктури. На прикордонні ворог знову атакував цивільні автівки

- розповів Григоров.

Він уточнив, що в обласному центрі пошкоджені багатоквартирні будинки та інші будівлі – вибито сотні вікон, зазнали пошкоджень фасади й покрівлі.

"Протягом дня тривала ліквідація наслідків ударів. Комунальні служби, рятувальники, правоохоронці та волонтери працювали на місцях. Також сьогодні ворог інтенсивно атакував Білопільську громаду. Постраждали четверо цивільних. Двох чоловіків 39 та 52 років госпіталізували. На Шосткинщині, у Березівській громаді, внаслідок влучання БпЛА в будинок поранення отримав 46-річний чоловік. Його також госпіталізували. Усім постраждалим медики надають допомогу", - додав Григоров.

Нагадаємо

У вівторок Суми зазнали масованої атаки рф дронами, є влучання в інфраструктуру у середмісті.

На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені17.02.26, 10:28 • 3642 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Суми