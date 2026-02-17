Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок атак російських БпЛА на Сумщину кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Одна 28-річна жінка залишається в лікарні, інші лікуються амбулаторно.
Кількість постраждалих унаслідок атак російських БпЛА на Сумщину зросла до 11. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у лікарні залишається 28-річна жінка, інші постраждалі лікуються амбулаторно.
Сьогодні для Сумщини знову важкий день. Область зазнала серії ворожих ударів безпілотниками. росіяни вкотре системно атакують цивільну інфраструктуру. Під ударами – житлові будинки, адміністративні будівлі, об’єкти транспортної та критичної інфраструктури. На прикордонні ворог знову атакував цивільні автівки
Він уточнив, що в обласному центрі пошкоджені багатоквартирні будинки та інші будівлі – вибито сотні вікон, зазнали пошкоджень фасади й покрівлі.
"Протягом дня тривала ліквідація наслідків ударів. Комунальні служби, рятувальники, правоохоронці та волонтери працювали на місцях. Також сьогодні ворог інтенсивно атакував Білопільську громаду. Постраждали четверо цивільних. Двох чоловіків 39 та 52 років госпіталізували. На Шосткинщині, у Березівській громаді, внаслідок влучання БпЛА в будинок поранення отримав 46-річний чоловік. Його також госпіталізували. Усім постраждалим медики надають допомогу", - додав Григоров.
Нагадаємо
У вівторок Суми зазнали масованої атаки рф дронами, є влучання в інфраструктуру у середмісті.
На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені17.02.26, 10:28 • 3642 перегляди