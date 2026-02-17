Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 11
В результате атак российских БПЛА на Сумскую область число пострадавших возросло до 11 человек. Одна 28-летняя женщина остается в больнице, остальные лечатся амбулаторно.
Число пострадавших в результате атак российских БПЛА на Сумскую область возросло до 11. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
По его словам, в больнице остается 28-летняя женщина, остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.
Сегодня для Сумщины снова тяжелый день. Область подверглась серии вражеских ударов беспилотниками. россияне в очередной раз системно атакуют гражданскую инфраструктуру. Под ударами – жилые дома, административные здания, объекты транспортной и критической инфраструктуры. На приграничье враг снова атаковал гражданские автомобили
Он уточнил, что в областном центре повреждены многоквартирные дома и другие здания – выбиты сотни окон, повреждены фасады и кровли.
"В течение дня продолжалась ликвидация последствий ударов. Коммунальные службы, спасатели, правоохранители и волонтеры работали на местах. Также сегодня враг интенсивно атаковал Белопольскую общину. Пострадали четверо гражданских. Двух мужчин 39 и 52 лет госпитализировали. На Шосткинщине, в Березовской общине, в результате попадания БПЛА в дом ранения получил 46-летний мужчина. Его также госпитализировали. Всем пострадавшим медики оказывают помощь", - добавил Григоров.
Во вторник Сумы подверглись массированной атаке РФ дронами, есть попадания в инфраструктуру в центре города.
