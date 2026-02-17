$43.170.07
18:24 • 5658 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 13873 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 19861 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 21909 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 22079 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 22068 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26386 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35550 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 47144 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55687 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 11

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате атак российских БПЛА на Сумскую область число пострадавших возросло до 11 человек. Одна 28-летняя женщина остается в больнице, остальные лечатся амбулаторно.

Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 11

Число пострадавших в результате атак российских БПЛА на Сумскую область возросло до 11. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в больнице остается 28-летняя женщина, остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Сегодня для Сумщины снова тяжелый день. Область подверглась серии вражеских ударов беспилотниками. россияне в очередной раз системно атакуют гражданскую инфраструктуру. Под ударами – жилые дома, административные здания, объекты транспортной и критической инфраструктуры. На приграничье враг снова атаковал гражданские автомобили

- рассказал Григоров.

Он уточнил, что в областном центре повреждены многоквартирные дома и другие здания – выбиты сотни окон, повреждены фасады и кровли.

"В течение дня продолжалась ликвидация последствий ударов. Коммунальные службы, спасатели, правоохранители и волонтеры работали на местах. Также сегодня враг интенсивно атаковал Белопольскую общину. Пострадали четверо гражданских. Двух мужчин 39 и 52 лет госпитализировали. На Шосткинщине, в Березовской общине, в результате попадания БПЛА в дом ранения получил 46-летний мужчина. Его также госпитализировали. Всем пострадавшим медики оказывают помощь", - добавил Григоров.

Напомним

Во вторник Сумы подверглись массированной атаке РФ дронами, есть попадания в инфраструктуру в центре города.

В Сумской области вражеская атака дронами унесла жизнь женщины, ее семья с двумя детьми и соседи ранены17.02.26, 10:28 • 3642 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Сумы