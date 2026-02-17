Суми під масованою атакою російських дронів, є влучання - ОВА
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центрі міста. Загроза повторних ударів зберігається, жертв попередньо немає.
Суми зазнали масованої атаки рф дронами, є влучання в інфраструктуру у середмісті, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників. Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Попередньо – без жертв
Він попередив, що зберігається загроза повторних ударів. "Усі наслідки будуть уточнені після обстеження територій, коли дозволить безпекова ситуація. Прошу всіх залишатися в укриттях", - зазначив голова ОВА.
