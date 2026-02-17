Суми під масованою атакою російських дронів, є влучання - ОВА

Суми зазнали масованої атаки рф дронами, є влучання в інфраструктуру у середмісті, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників. Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Попередньо – без жертв