Ексклюзив
08:25 • 2878 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 18177 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 29761 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 39351 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 32293 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 49600 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32574 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 58238 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27522 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30282 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Суми під масованою атакою російських дронів, є влучання - ОВА

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Сумах зафіксовано кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центрі міста. Загроза повторних ударів зберігається, жертв попередньо немає.

Суми під масованою атакою російських дронів, є влучання - ОВА

Суми зазнали масованої атаки рф дронами, є влучання в інфраструктуру у середмісті, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників. Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Попередньо – без жертв

- написав Григоров.

Він попередив, що зберігається загроза повторних ударів. "Усі наслідки будуть уточнені після обстеження територій, коли дозволить безпекова ситуація. Прошу всіх залишатися в укриттях", - зазначив голова ОВА.

На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені17.02.26, 10:28 • 1604 перегляди

Юлія Шрамко

