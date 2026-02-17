На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені
Київ • УНН
17 лютого 2026 року близько 03:10 у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував будинки трьома безпілотниками. Загинула 68-річна жінка, шестеро людей, включаючи двох дітей, отримали поранення.
Одна людина загинула та шість поранено, в тому числі двоє дітей, унаслідок ворожої атаки дронами на Сумщині, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 17 лютого 2026 року близько 03:10 год у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував, за попередніми даними, трьома безпілотниками будинки місцевих жителів.
"Унаслідок атаки окупантів загинула 68-річна жінка. Її родина - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення. У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка", - повідомили у прокуратурі.
Постраждалих госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.
