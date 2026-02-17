На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
08:25 • 1140 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 16373 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 28043 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 37549 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 31011 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 47821 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32041 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57030 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27425 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30241 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 14626 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 15854 перегляди
Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУPhoto16 лютого, 23:19 • 4906 перегляди
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями16 лютого, 23:39 • 3950 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 8538 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 20433 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 31059 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 47821 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57030 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 88581 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Одеська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 15925 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 14441 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 16989 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 26067 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31646 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
Шахед-136
Фільм

На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені

Київ • УНН

 • 824 перегляди

17 лютого 2026 року близько 03:10 у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував будинки трьома безпілотниками. Загинула 68-річна жінка, шестеро людей, включаючи двох дітей, отримали поранення.

На Сумщині ворожа атака дронами забрала життя жінки, її родина з двома дітьми та сусіди поранені

Одна людина загинула та шість поранено, в тому числі двоє дітей, унаслідок ворожої атаки дронами на Сумщині, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 17 лютого 2026 року близько 03:10 год у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував, за попередніми даними, трьома безпілотниками будинки місцевих жителів.

"Унаслідок атаки окупантів загинула 68-річна жінка. Її родина - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення. У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка", - повідомили у прокуратурі.

Постраждалих госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

рф атакувала Україну балістикою, знешкоджено 25 з 29 ракет і 367 з 396 дронів17.02.26, 09:42 • 1786 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сумська область