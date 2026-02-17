$43.170.07
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 19602 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 30915 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 40535 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 33208 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 50867 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32867 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 59147 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27563 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30299 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Эксклюзивы
В Сумской области вражеская атака дронами унесла жизнь женщины, ее семья с двумя детьми и соседи ранены

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

17 февраля 2026 года около 03:10 в Кириковской общине Ахтырского района враг атаковал дома тремя беспилотниками. Погибла 68-летняя женщина, шесть человек, включая двух детей, получили ранения.

В Сумской области вражеская атака дронами унесла жизнь женщины, ее семья с двумя детьми и соседи ранены

Один человек погиб и шесть ранены, в том числе двое детей, в результате вражеской атаки дронами в Сумской области, сообщили в Сумской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 февраля 2026 года около 03:10 в Кириковской громаде Ахтырского района враг атаковал, по предварительным данным, тремя беспилотниками дома местных жителей.

"В результате атаки оккупантов погибла 68-летняя женщина. Ее семья - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, которым 7 и 15 лет, получили ранения. В соседнем доме ранены 79-летняя женщина и 54-летний мужчина", - сообщили в прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

рф атаковала Украину баллистикой, обезврежено 25 из 29 ракет и 367 из 396 дронов17.02.26, 09:42 • 2268 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
