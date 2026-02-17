В Сумской области вражеская атака дронами унесла жизнь женщины, ее семья с двумя детьми и соседи ранены
Киев • УНН
17 февраля 2026 года около 03:10 в Кириковской общине Ахтырского района враг атаковал дома тремя беспилотниками. Погибла 68-летняя женщина, шесть человек, включая двух детей, получили ранения.
Один человек погиб и шесть ранены, в том числе двое детей, в результате вражеской атаки дронами в Сумской области, сообщили в Сумской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 17 февраля 2026 года около 03:10 в Кириковской громаде Ахтырского района враг атаковал, по предварительным данным, тремя беспилотниками дома местных жителей.
"В результате атаки оккупантов погибла 68-летняя женщина. Ее семья - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, которым 7 и 15 лет, получили ранения. В соседнем доме ранены 79-летняя женщина и 54-летний мужчина", - сообщили в прокуратуре.
Пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.
