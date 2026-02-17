Сумы под массированной атакой российских дронов, есть попадания – ОВА
Киев • УНН
В Сумах зафиксировано несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центре города. Угроза повторных ударов сохраняется, жертв предварительно нет.
Сумы подверглись массированной атаке РФ дронами, есть попадания в инфраструктуру в центре города, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Сумская община находится под массированной атакой российских беспилотников. Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. Предварительно – без жертв
Он предупредил, что сохраняется угроза повторных ударов. "Все последствия будут уточнены после обследования территорий, когда позволит ситуация с безопасностью. Прошу всех оставаться в укрытиях", - отметил глава ОВА.
