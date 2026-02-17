$43.170.07
ukenru
Эксклюзив
08:25 • 2798 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 18075 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 29682 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 39269 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 32239 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 49497 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32552 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 58169 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27521 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30280 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сумы под массированной атакой российских дронов, есть попадания – ОВА

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Сумах зафиксировано несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центре города. Угроза повторных ударов сохраняется, жертв предварительно нет.

Сумы под массированной атакой российских дронов, есть попадания – ОВА

Сумы подверглись массированной атаке РФ дронами, есть попадания в инфраструктуру в центре города, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Сумская община находится под массированной атакой российских беспилотников. Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. Предварительно – без жертв

- написал Григоров.

Он предупредил, что сохраняется угроза повторных ударов. "Все последствия будут уточнены после обследования территорий, когда позволит ситуация с безопасностью. Прошу всех оставаться в укрытиях", - отметил глава ОВА.

В Сумской области вражеская атака дронами унесла жизнь женщины, ее семья с двумя детьми и соседи ранены17.02.26, 10:28 • 1594 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Сумы