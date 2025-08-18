Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову знову зросла, рятувальники показали наслідки атаки
Київ • УНН
Одинадцять людей постраждали внаслідок російської атаки на Харків 17 серпня, серед них 13-річна дитина. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових будинків, вибито понад тисячу вікон.
Кількість постраждалих унаслідок атаки росіян на Харків ввечері 17 серпня зросла до 11 людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих 13-річна дитина.
Всі постраждалі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали всім висококваліфіковану допомогу. Влучання ворожої ракети - в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків та пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон
Тим часом ДСНС оприлюднила фото наслідків ворожого удару по Харкову. Там розповіли, що в деяких помешканнях доводилось деблоковувати двері та евакуйовувати мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.
Нагадаємо
17 серпня в Індустріальному районі Харкова було зафіксовано удар балістичною ракетою по багатоквартирній забудові.
