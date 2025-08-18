Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло, спасатели показали последствия атаки
Киев • УНН
Одиннадцать человек пострадали в результате российской атаки на Харьков 17 августа, среди них 13-летний ребенок. Повреждено более 10 многоэтажных домов, выбито более тысячи окон.
Число пострадавших в результате атаки россиян на Харьков вечером 17 августа возросло до 11 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших 13-летний ребенок.
Все пострадавшие получили острую реакцию на стресс. Медики оказали всем высококвалифицированную помощь. Попадание вражеской ракеты - в землю возле жилых домов. Повреждено более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных авто. Взрывной волной выбиты более тысячи окон
Тем временем ГСЧС обнародовала фото последствий вражеского удара по Харькову. Там рассказали, что в некоторых помещениях приходилось деблокировать двери и эвакуировать жителей. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим.
Напомним
17 августа в Индустриальном районе Харькова был зафиксирован удар баллистической ракетой по многоквартирной застройке.
