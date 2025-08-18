$41.450.00
Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло, спасатели показали последствия атаки

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Одиннадцать человек пострадали в результате российской атаки на Харьков 17 августа, среди них 13-летний ребенок. Повреждено более 10 многоэтажных домов, выбито более тысячи окон.

Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло, спасатели показали последствия атаки

Число пострадавших в результате атаки россиян на Харьков вечером 17 августа возросло до 11 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших 13-летний ребенок.

Все пострадавшие получили острую реакцию на стресс. Медики оказали всем высококвалифицированную помощь. Попадание вражеской ракеты - в землю возле жилых домов. Повреждено более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных авто. Взрывной волной выбиты более тысячи окон

- рассказал Синегубов.

Тем временем ГСЧС обнародовала фото последствий вражеского удара по Харькову. Там рассказали, что в некоторых помещениях приходилось деблокировать двери и эвакуировать жителей. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим.

Напомним

17 августа в Индустриальном районе Харькова был зафиксирован удар баллистической ракетой по многоквартирной застройке.

В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр15.08.25, 12:39 • 4287 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Ребенок
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Харьков