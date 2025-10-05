Комбінована атака рф: на Львівщині кількість постраждалих зросла до восьми

$41.280.00
5 жовтня, 07:57 • 16758 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 41522 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 64668 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 124926 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 109502 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 105183 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 132679 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 104916 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47744 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54085 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Україну накриє прохолодна та волога осіння погода 5 жовтняPhoto5 жовтня, 04:39 • 3988 перегляди
Унаслідок атаки рф частина Львова залишилася без світла - мер міста5 жовтня, 04:50 • 8768 перегляди
Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб5 жовтня, 05:06 • 7464 перегляди
Львів після обстрілів рф у диму: містян просять закрити вікна і залишатися вдома5 жовтня, 05:21 • 12113 перегляди
Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару5 жовтня, 06:13 • 4362 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 124929 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 72486 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 85596 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 132679 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 104916 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 42249 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 40185 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 109505 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 50520 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 52604 перегляди
Комбінована атака рф: на Львівщині кількість постраждалих зросла до восьми

Київ • УНН

 • 134 перегляди

На Львівщині внаслідок комбінованого удару рф кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Поліція отримала 173 повідомлення про пошкодження та руйнування майна.

Комбінована атака рф: на Львівщині кількість постраждалих зросла до восьми

Через комбінований удар рф на Львівщині кількість постраждалих зросла до восьми. До поліції надійшло 173 повідомлення про пошкодження та руйнування майна.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Поліцейські Львівщини продовжують документувати наслідки комбінованої атаки ракетами та безпілотниками по місту та області. Станом на 16:00 відомо про четверо загиблих та вісім постраждалих

- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до поліції надійшло 173 повідомлення про пошкодження та руйнування майна. Наразі слідчі зафіксували пошкодження житлових будинків, промислових об’єктів, освітніх закладів, культових споруд, складських приміщень, гаражів та автомобілів. Вибухотехніки обстежують місця атак. 

Доповнення

У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.

Садовий наголошував, що у Львові після ворожої атаки дуже складна ситуація. 

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Національна поліція України
Львівська область
Андрій Садовий
Львів