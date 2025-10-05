Комбінована атака рф: на Львівщині кількість постраждалих зросла до восьми
Київ • УНН
На Львівщині внаслідок комбінованого удару рф кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Поліція отримала 173 повідомлення про пошкодження та руйнування майна.
Через комбінований удар рф на Львівщині кількість постраждалих зросла до восьми. До поліції надійшло 173 повідомлення про пошкодження та руйнування майна.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Поліцейські Львівщини продовжують документувати наслідки комбінованої атаки ракетами та безпілотниками по місту та області. Станом на 16:00 відомо про четверо загиблих та вісім постраждалих
Також повідомляється, що до поліції надійшло 173 повідомлення про пошкодження та руйнування майна. Наразі слідчі зафіксували пошкодження житлових будинків, промислових об’єктів, освітніх закладів, культових споруд, складських приміщень, гаражів та автомобілів. Вибухотехніки обстежують місця атак.
Доповнення
У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.
Садовий наголошував, що у Львові після ворожої атаки дуже складна ситуація.