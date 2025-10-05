Садовий наголосив, що у Львові після ворожої атаки дуже складна ситуація
Київ • УНН
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про дуже складну ситуацію в місті після ворожої атаки. Пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву.
Мер Львову підсумував наслідки атаки ворога по місту у короткому звіті на своїй сторінці у соцмережі. Передає УНН із посиланням на сторінку Андрій Садовий у TG-каналі.
Деталі
Коротко про наслідки обстрілів Львова: пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву. Ситуація дуже складна. Всім допоможемо.
Нагадаємо
У ніч прости неділі, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи.
У неділю, 5 жовтня, станом на 8 годину ранку, після російських обстрілів у Львові тривали кілька пожеж.
Через масштабний обстріл Львова було призупинено роботу громадського транспорту.
