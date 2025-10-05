Львів після обстрілів рф у диму: містян просять закрити вікна і залишатися вдома
Київ • УНН
У неділю, 5 жовтня, після російських обстрілів у Львові тривають кілька пожеж. Мер Андрій Садовий закликав мешканців зачинити вікна, залишатися в безпечному місці та не поспішати виходити назовні після завершення тривоги.
Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму
Андрій Садовий також закликав містян після завершення тривоги не поспішати виходити на вулицю.
"Відповідні служби вже працюють. Без паніки. Все буде добре. Бережіть себе і близьких!", - додав він.
Нагадаємо
У ніч прости неділі, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.
Крім того, у Львові через масштабний обстріл призупинили роботу громадського транспорту.