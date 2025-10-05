Львов после обстрелов РФ в дыму: горожан просят закрыть окна и оставаться дома
Киев • УНН
В воскресенье, 5 октября, после российских обстрелов во Львове продолжаются несколько пожаров. Жителей просят закрыть окна, оставаться в безопасном месте и после завершения тревоги не спешить выходить на улицу. Об этом информирует мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале, передает УНН.
Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но на всякий случай лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно уберечь себя от возможных вредных испарений и дыма
Андрей Садовый также призвал горожан после завершения тревоги не спешить выходить на улицу.
"Соответствующие службы уже работают. Без паники. Все будет хорошо. Берегите себя и близких!", - добавил он.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.
Кроме того, во Львове из-за масштабного обстрела приостановили работу общественного транспорта.