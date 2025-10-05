Садовый подчеркнул, что во Львове после вражеской атаки очень сложная ситуация
Мэр Львова Андрей Садовый заявил об очень сложной ситуации в городе после вражеской атаки. Повреждено более 1000 окон, школа, детский сад и церковь.
Мэр Львова подвел итоги последствий атаки врага по городу в коротком отчете на своей странице в соцсети. Передает УНН со ссылкой на страницу Андрея Садового в TG-канале.
Детали
Кратко о последствиях обстрелов Львова: повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь. Ситуация очень сложная. Всем поможем.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября, россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы.
В воскресенье, 5 октября, по состоянию на 8 часов утра, после российских обстрелов во Львове продолжались несколько пожаров.
Из-за масштабного обстрела Львова была приостановлена работа общественного транспорта.
