Садовый подчеркнул, что во Львове после вражеской атаки очень сложная ситуация

Мэр Львова подвел итоги последствий атаки врага по городу в коротком отчете на своей странице в соцсети. Передает УНН со ссылкой на страницу Андрея Садового в TG-канале.

Кратко о последствиях обстрелов Львова: повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь. Ситуация очень сложная. Всем поможем.