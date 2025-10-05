Комбинированная атака РФ: на Львовщине число пострадавших возросло до восьми
Киев • УНН
На Львовщине в результате комбинированного удара РФ число пострадавших возросло до восьми человек. Полиция получила 173 сообщения о повреждениях и разрушениях имущества.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Полицейские Львовщины продолжают документировать последствия комбинированной атаки ракетами и беспилотниками по городу и области. По состоянию на 16:00 известно о четырех погибших и восьми пострадавших
Также сообщается, что в полицию поступило 173 сообщения о повреждениях и разрушениях имущества. Сейчас следователи зафиксировали повреждения жилых домов, промышленных объектов, образовательных учреждений, культовых сооружений, складских помещений, гаражей и автомобилей. Взрывотехники обследуют места атак.
Дополнение
В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.
Садовый отмечал, что во Львове после вражеской атаки очень сложная ситуация.