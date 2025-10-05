$41.280.00
ukenru
5 октября, 07:57 • 16749 просмотра
Комбинированная атака РФ: на Львовщине число пострадавших возросло до восьми

Киев • УНН

 • 132 просмотра

На Львовщине в результате комбинированного удара РФ число пострадавших возросло до восьми человек. Полиция получила 173 сообщения о повреждениях и разрушениях имущества.

Из-за комбинированного удара РФ во Львовской области количество пострадавших возросло до восьми. В полицию поступило 173 сообщения о повреждениях и разрушениях имущества.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Полицейские Львовщины продолжают документировать последствия комбинированной атаки ракетами и беспилотниками по городу и области. По состоянию на 16:00 известно о четырех погибших и восьми пострадавших

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что в полицию поступило 173 сообщения о повреждениях и разрушениях имущества. Сейчас следователи зафиксировали повреждения жилых домов, промышленных объектов, образовательных учреждений, культовых сооружений, складских помещений, гаражей и автомобилей. Взрывотехники обследуют места атак. 

Дополнение

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.

Садовый отмечал, что во Львове после вражеской атаки очень сложная ситуация. 

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Львовская область
Андрей Садовый
Львов