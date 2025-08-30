Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 32821 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 141293 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 124056 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 76372 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 86858 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 55770 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 110301 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 74043 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 70223 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 164017 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 818 унікальних цілей: хто в списку Photo29 серпня, 18:04 • 4912 перегляди
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto29 серпня, 19:38 • 9736 перегляди
росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД29 серпня, 20:33 • 5176 перегляди
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді01:23 • 4860 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 6364 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 101954 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 107101 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 141298 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 124060 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 110302 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Іван Федоров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 37172 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 173670 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 201368 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 202115 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 186917 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Fox News
«Калібр» (сімейство ракет)
Свіфт

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Кількість постраждалих від нічної атаки на Запоріжжя зросла до 16, включаючи двох дітей. Ворог застосував "шахеди" та ракети, одна людина загинула.

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

На Запоріжжі кількість постраждалих від атаки у ніч проти 30 серпня зросла до 16, серед них двоє дітей. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Вже 16 поранених, в тому числі, двоє дітей. Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя

- повідомив чиновник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог атакував обласний центр "шахедами" та ракетами.

Очільник Запорізької ОВА нагадав, що внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.

"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина", - зазначив Федоров.

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.   

Внаслідок ворожої атаки  загинула одна людина. Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, виникли пожежі. 

Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.     

Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30.08.25, 04:50 • 3408 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Іван Федоров
Запоріжжя