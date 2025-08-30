Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА
Київ • УНН
Кількість постраждалих від нічної атаки на Запоріжжя зросла до 16, включаючи двох дітей. Ворог застосував "шахеди" та ракети, одна людина загинула.
На Запоріжжі кількість постраждалих від атаки у ніч проти 30 серпня зросла до 16, серед них двоє дітей. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
Вже 16 поранених, в тому числі, двоє дітей. Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя
За його словами, ворог атакував обласний центр "шахедами" та ракетами.
Очільник Запорізької ОВА нагадав, що внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.
"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина", - зазначив Федоров.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, виникли пожежі.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30.08.25, 04:50 • 3408 переглядiв