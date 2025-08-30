Число пострадавших из-за вражеского удара по Запорожью возросло до 16, среди них двое детей - ОВА
Киев • УНН
Число пострадавших от ночной атаки на Запорожье возросло до 16, включая двух детей. Враг применил "шахеды" и ракеты, один человек погиб.
В Запорожье количество пострадавших от атаки в ночь на 30 августа возросло до 16, среди них двое детей. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
Уже 16 раненых, в том числе двое детей. Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на Запорожье
По его словам, враг атаковал областной центр "шахедами" и ракетами.
Глава Запорожской ОВА напомнил, что в результате комбинированного удара один человек погиб.
"Восемь человек госпитализированы - среди них двое детей - десятилетний мальчик и 16-летняя девочка", - отметил Федоров.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
В результате вражеской атаки погиб один человек. Попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, возникли пожары.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30.08.25, 04:50 • 3028 просмотров