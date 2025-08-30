Число пострадавших из-за вражеского удара по Запорожью возросло до 16, среди них двое детей - ОВА

$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 32660 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
29 августа, 12:28 • 140884 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:17
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 123844 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
29 августа, 08:48
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 76212 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 86742 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
29 августа, 06:25
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 55730 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
29 августа, 05:00 • 110199 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
28 августа, 15:40
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 74009 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 13:53
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 70178 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
28 августа, 13:37 • 163984 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
750мм
Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке 29 августа, 18:04
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершена 29 августа, 19:38
Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД 29 августа, 20:33
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде 01:23
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО 02:05
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации 29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины 29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников 29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
29 августа, 12:17
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 123837 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России 29 августа, 05:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место 29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом 27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений 27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор 27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси 27 августа, 09:12
MIM-104 Patriot
Старлинк
Фокс Ньюс
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ

Число пострадавших из-за вражеского удара по Запорожью возросло до 16, среди них двое детей - ОВА

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Число пострадавших от ночной атаки на Запорожье возросло до 16, включая двух детей. Враг применил "шахеды" и ракеты, один человек погиб.

Число пострадавших из-за вражеского удара по Запорожью возросло до 16, среди них двое детей - ОВА

В Запорожье количество пострадавших от атаки в ночь на 30 августа возросло до 16, среди них двое детей. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Уже 16 раненых, в том числе двое детей. Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на Запорожье

- сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, враг атаковал областной центр "шахедами" и ракетами.

Глава Запорожской ОВА напомнил, что в результате комбинированного удара один человек погиб.

"Восемь человек госпитализированы - среди них двое детей - десятилетний мальчик и 16-летняя девочка", - отметил Федоров.

Напомним

Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.   

В результате вражеской атаки  погиб один человек. Попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, возникли пожары. 

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.     

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30.08.25, 04:50 • 3028 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Иван Федоров
Запорожье