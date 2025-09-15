Кількість поранених від авіаудару рф по Краматорську зросла до 15

$41.280.03
Ексклюзив
12:27 • 1866 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 9724 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 31976 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 25841 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 26803 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 32970 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55014 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72096 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105149 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87408 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 14898 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 21380 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 11332 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 17009 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 12810 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 12878 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 17082 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 31978 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 23068 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 101849 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 10470 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 11377 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 26108 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 32618 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 81867 перегляди
Кількість поранених від авіаудару рф по Краматорську зросла до 15

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Внаслідок авіаудару по Краматорську кількість поранених зросла до 15 цивільних осіб. російські війська вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру міста.

Кількість поранених від авіаудару рф по Краматорську зросла до 15

У Краматорську збільшилась кількість поранених внаслідок російського удару. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

Кількість поранених внаслідок авіаудару по Краматорську зросла до 15 цивільних

- заявили в прокуратурі.

Нагадаємо

У ніч на 15 вересня російські війська вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру Краматорська. Спочатку повідомлялось про 9 постраждалих.

Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Краматорську зросла до 11.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Краматорськ