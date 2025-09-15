Кількість поранених від авіаудару рф по Краматорську зросла до 15
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару по Краматорську кількість поранених зросла до 15 цивільних осіб. російські війська вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру міста.
У Краматорську збільшилась кількість поранених внаслідок російського удару. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі
Нагадаємо
У ніч на 15 вересня російські війська вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру Краматорська. Спочатку повідомлялось про 9 постраждалих.
Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Краматорську зросла до 11.