Эксклюзив
12:27 • 1834 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 9668 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 31938 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 25816 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 26779 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 32959 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55001 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72093 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105147 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87405 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Теги
Авторы
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 23055 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 101839 просмотра
Число раненых от авиаудара рф по Краматорску возросло до 15

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В результате авиаудара по Краматорску число раненых возросло до 15 гражданских лиц. российские войска ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру города.

Число раненых от авиаудара рф по Краматорску возросло до 15

В Краматорске увеличилось количество раненых в результате российского удара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Подробности

Число раненых в результате авиаудара по Краматорску возросло до 15 гражданских

- заявили в прокуратуре.

Напомним

В ночь на 15 сентября российские войска ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру Краматорска. Сначала сообщалось о 9 пострадавших.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество пострадавших в результате ночных вражеских ударов по Краматорску возросло до 11.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Краматорск