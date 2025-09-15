Число раненых от авиаудара рф по Краматорску возросло до 15
Киев • УНН
В результате авиаудара по Краматорску число раненых возросло до 15 гражданских лиц. российские войска ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру города.
В Краматорске увеличилось количество раненых в результате российского удара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Подробности
Напомним
В ночь на 15 сентября российские войска ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру Краматорска. Сначала сообщалось о 9 пострадавших.
Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество пострадавших в результате ночных вражеских ударов по Краматорску возросло до 11.