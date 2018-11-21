Кількість хворих на кір в Україні за тиждень зросла на 10%

"За останній тиждень на кір захворіли 1 855 людей - 548 дорослих і 1 307 дітей (на 10% більше ніж минулого тижня)", - повідомили у Центрі громадського здоров’я.

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Загалом з початку року на кір захворіли 39 952 людини - 15 151 дорослий і 24 801 дітей. За цей період від ускладнень кору померло 15 людей - 4 дорослих і 11 дітей.

У Центрі громадського здоров’я наголосили, що щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору.

"В усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації. Станом на 16 листопада 2018 року в Україні наявні 562 тисячі доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини якісні і ефективні, вони доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)", - додали у підзвітному МОЗ центрі.

У 2018 році найбільший приріст захворюваності на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший, вказали у ЦГЗ.

Найчастіше хворіють кором у:



Львівській області (загалом 8 342 людини: 2 391 дорослий і 5 951 дитина),



Івано-Франківській області (4 045 людей: 1 081 дорослий і 2 964 дитини),



Закарпатській області (3 786 людей: 751 дорослий та 3 035 дітей),



Одеській області (2 601 людина: 1 299 дорослих і 1 302 дитини),



Києві (2 485 людей: 1 525 дорослих і 960 дітей),



Тернопільській області (2 426 людей: 847 дорослих і 1 579 дітей).



Нагадаємо, проблеми з захворюваністю українців на кір привели до того, що цього року у деяких регіонах країни, зокрема на Закарпатті оголошували карантин. Також через спалах кору призупиняли навчання у чотирьох школах на Львівщині.

Як повідомляв УНН, цього року українки по кілька місяців не могли провакцинувати своїх дітей - необхідні препарати в Україні - "на вагу золота", а про строки їх поставок лікарні та аптеки часто нічого не знали.

Раніше, у січні, МОЗ оголосило про проведення службового розслідування щодо нестачі вакцин від кору в окремих регіонах України.