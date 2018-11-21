Кількість хворих на кір в Україні за тиждень зросла на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. За тиждень з 13 по 20 листопада кількість людей, які захворіли на кір, в Україні збільшилася на 10%. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"За останній тиждень на кір захворіли 1 855 людей - 548 дорослих і 1 307 дітей (на 10% більше ніж минулого тижня)", - повідомили у Центрі громадського здоров’я.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі інформують громадян України про щеплення від кору
Загалом з початку року на кір захворіли 39 952 людини - 15 151 дорослий і 24 801 дітей. За цей період від ускладнень кору померло 15 людей - 4 дорослих і 11 дітей.
У Центрі громадського здоров’я наголосили, що щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору.
"В усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації. Станом на 16 листопада 2018 року в Україні наявні 562 тисячі доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини якісні і ефективні, вони доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)", - додали у підзвітному МОЗ центрі.
У 2018 році найбільший приріст захворюваності на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший, вказали у ЦГЗ.
Найчастіше хворіють кором у:
-
- Львівській області (загалом 8 342 людини: 2 391 дорослий і 5 951 дитина),
-
- Івано-Франківській області (4 045 людей: 1 081 дорослий і 2 964 дитини),
-
- Закарпатській області (3 786 людей: 751 дорослий та 3 035 дітей),
-
- Одеській області (2 601 людина: 1 299 дорослих і 1 302 дитини),
-
- Києві (2 485 людей: 1 525 дорослих і 960 дітей),
-
- Тернопільській області (2 426 людей: 847 дорослих і 1 579 дітей).
-
Нагадаємо, проблеми з захворюваністю українців на кір привели до того, що цього року у деяких регіонах країни, зокрема на Закарпатті оголошували карантин. Також через спалах кору призупиняли навчання у чотирьох школах на Львівщині.
Як повідомляв УНН, цього року українки по кілька місяців не могли провакцинувати своїх дітей - необхідні препарати в Україні - "на вагу золота", а про строки їх поставок лікарні та аптеки часто нічого не знали.
Раніше, у січні, МОЗ оголосило про проведення службового розслідування щодо нестачі вакцин від кору в окремих регіонах України.