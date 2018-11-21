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Число заболевших корью в Украине за неделю выросло на 10%

Число заболевших корью в Украине за неделю выросло на 10%

Киев  •  УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. За неделю с 13 по 20 ноября количество людей, заболевших корью, в Украине увеличилось на 10%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"За последнюю неделю корью заболели 1 855 человек - 548 взрослых и 1307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе)", - сообщили в Центре общественного здоровья.

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Всего с начала года корью заболели 39 952 человека - 15 151 взрослый и 24 801 детей. За этот период от осложнений кори умерло 15 человек - 4 взрослых и 11 детей.

В Центре общественного здоровья отметили, что прививки - единственный надежный способ защиты от кори.

"Во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации. По состоянию на 16 ноября 2018 года в Украине есть 562 тысячи доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", - добавили в подотчетном Минздраву центре.

В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький, указали в ЦОС.

Чаще всего болеют корью в:

  • Львовской области (всего 8342 человека: 2391 взрослый и 5951 ребенок),
  • Ивано-Франковской области (4045 человек: 1081 взрослый и 2964 ребенка),
  • Закарпатской области (3786 человек: 751 взрослый и 3035 детей),
  • Одесской области (2601 человек: 1299 взрослых и 1302 ребенка),
  • Киеве (2485 человек: 1525 взрослых и 960 детей),
  • Тернопольской области (2426 человек: 847 взрослых и 1579 детей).

Напомним, проблемы с заболеваемостью украинцев корью привели к тому, что в этом году в некоторых регионах страны, в частности на Закарпатье объявляли карантин. Также из-за вспышки кори приостанавливали обучение в четырех школах во Львовской области.

Как сообщал УНН, в этом году украинцы по несколько месяцев не могли провакцинировать своих детей - необходимые препараты в Украине - "на вес золота", а о сроках их поставок больницы и аптеки часто ничего не знали.

Ранее, в январе, Минздрав объявил о проведении служебного расследования относительно нехватки вакцин от кори в отдельных регионах Украины.

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