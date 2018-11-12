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Через спалах кору призупинили навчання у чотирьох школах на Львівщині

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, за тиждень у Львівській області зареєстрували 489 випадки захворювання на кір. Наразі призупинене навчання у чотирьох школах області, повідомила УНН головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

"Вже другий рік поспіль о цій порі ми маємо збільшення хворих на кір. Впродовж року, ми фіксували 150-160 випадків захворювання на кір, то останні три тижні це близько трьохсот хворих. Наразі призупинене навчання у чотирьох школах області", - уточнила головний епідеміолог області Наталія Тімко.

"У Львівській області за тиждень (01.11-07.11) зареєстровано 489 випадків кору, у тому числі 373 дітей до 17 років, що становить 76,3%, серед дорослих – 116 випадків (23,7%). На минулому тижні – 299 випадків, збільшення на 190 випадків. Найбільше випадків зареєстровано у віковій групі 5–9 років. 78% хворих дітей не мають щеплень проти кору", – зазначили в обласному лабораторному центрі.

З діагнозом "кір" госпіталізовували в інфекційні стаціонари області 323 осіб, у тому числі 235 дітей віком до 17 років.

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За інформацією лабораторного центру, за останній тиждень зареєстровано 10 спалахів у загальноосвітніх школах: місто Львів – 5, місто Стебник, місто Турка, Пустомитівський, Яворівський, Самбірський райони – по 1. Захворіло 46 дітей, з яких госпіталізували 16.

Нагадаємо, з початку цього року від ускладнень, пов’язаних із кором, в Україні померли 15 людей.

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