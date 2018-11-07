Кількість українців з кором наблизилася до антирекорду за роки незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. При збереженні нинішніх темпів поширення кору серед населення України, до кінця року загальний показник захворюваності може стати найвищим за всі роки незалежності. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
"За оперативними даними,.. з початку 2018 року на кір захворіли 36 455 людей – 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 724 особи в 2006 році)", - йдеться у повідомленні.
При цьому у центрі МОЗ додали, що ліків від кору не існує, і єдиним способом захиститися від хвороби є вакцинація.
Найбільше людей захворіли на кір у:
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- Львівській (всього 7 364 людини: 2 164 дорослих і 5 200 дітей);
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- Івано-Франківській (всього 3 612 людей: 971 дорослий і 2 641 дитина);
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- Закарпатській (всього 3 459 людей: 672 дорослих і 2 787 дітей);
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- Одеській (всього 2 550 людей: 1 274 дорослих і 1 276 дітей);
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- місті Києві (всього 2 408 людей: 1 491 дорослий і 917 дітей);
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- Тернопільській (всього 2 120 людей: 773 дорослих і 1 347 дітей) областях.
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Від ускладнень кору з початку року в країні померли 15 людей: 11 дітей і четверо дорослих.
Утім, медики помітили невелике падіння темпів розповсюдження хвороби. Так, впродовж 44-го тижня 2018 року на кір захворіло 1 246 людей – 359 дорослих і 887 дітей. Це на 5,5% менше, ніж попереднього тижня.
Також у відомстві зазначили, що станом на 1 листопада 2018 року в Україні наявні 602 193 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Найбільший приріст захворюваності на кір спостерігається якраз в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший (Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області). Ризик захворіти збільшується й через спільне перебування дітей в школах та дитячих садках, найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5-9 років (майже 32% серед усіх дітей). Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень, вказали у ЦГЗ.
Нагадаємо, попереднього тижня в Україні на кір захворіли 1319 осіб.
Сусідні країни попереджають громадян про епідемію кору в Україні, а деякі – зокрема, Польща, планують спеціальні профілактичні методи щодо українських громадян. Молдова ще влітку ввела санітарний контроль в пунктах перетину кордону з Україною і Румунією.