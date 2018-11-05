Кір на експорт: країни-сусіди б’ють на сполох через епідемію в Україні

ukru
Ексклюзив
12:16 • 45479 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 107920 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97333 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 88818 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107804 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121488 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73832 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81949 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157580 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 225004 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
61 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126550 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113623 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107690 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 80925 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 62687 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 107925 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121489 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 157582 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 504017 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 12525 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50728 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54968 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190805 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185974 перегляди
Актуальне
Кір на експорт: країни-сусіди б’ють на сполох через епідемію в Україні

Кір на експорт: країни-сусіди б’ють на сполох через епідемію в Україні

Київ • УНН

 • 11509 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сусідні країни попереджають громадян про епідемію кору в Україні, а деякі – зокрема, Польща, планують спеціальні профілактичні методи щодо українських громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

За даними видання, головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас пропонує "вимагати щеплення від іноземців, котрі перебувають у Польщі тривалий період". "Ми повинні запитати: чи був ти щеплений і чи не повинен ти це зробити", - сказав він. Така реакція чиновника з'явилась після того, як в країні зафіксували зростання захворювання на кір. Причому одним з хворих виявився громадянин України.

Днями про небезпеку поширення кору в Україні заявив і Ситуаційно-кризисний центр МЗС Росії.

"Україна. Зростання кількості хворих на кір, в 2018 році зареєстровано 35 тис. випадків; найбільша кількість заражень зафіксована в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій і Волинській областях", - зазначило відомство у Тwitter.

Станом на вересень з початку року, за даними органу, в країні були зафіксовані 4 тисячі випадків інфікування кором.

Вже з початку поточного року Росія вирішила посилити санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на кір, зокрема, в Україні.

"За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ЄРБ ВООЗ), в Європейському регіоні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації щодо кору. За період січень-жовтень минулого року в країнах Європи захворюваність в 3 рази перевищила рівні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Про можливість заразитися кором від сусідів-українців пишуть і в сусідній Білорусі. За даними місцевого видання "Спутник", у Білорусі з лютого 2018 року було зареєстровано 230 випадків захворювання на кір.

"У більшості випадків зараження відбулося після контакту з хворими, або ж люди привозили інфекцію з-за кордону. У більшості випадків "імпортувалася" хвороба громадянами, що побували в Україні. Також були випадки захворювань і в українців, які прибули в Білорусь. За даними Міністерства охорони здоров'я України, з січня по вересень в країні зареєстровано понад 30 тисяч випадків захворювання на кір", - зазначає ресурс.

Найжорсткішою була реакція Молдови, яка ще влітку почала вживати заходи, щоб не допустити поширення хвороби на свою територію. Зокрема там запровадили перевірки в пунктах перетину кордону із Україною і Румунію.

"Якщо будуть виявлені пасажири із симптоматикою, характерною для кору, в будь-якому прикордонному підрозділі, є наказ організовувати відповідне (ізольоване) приміщення для опитування підозрюваної або зараженої особи, включно із проведенням заходів для медичного консультування особи", - цитує постанову поліції місцеве видання ZDG.

Медичні працівники на кожному пункті перетину кордону мали з'явитися в Молдові до кінця серпня.

У сусідній Румунії про стурбованість збільшенням кількості випадків захворювання на кір в Україні і необхідність вакцинації громадян, особливо в тих регіонах, які межують з Україною, заявили ще на початку року.

Втім, за словами в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, спалах кору в Україні прийшов саме з цієї країни.

“Реальна ситуація в Україні зараз така, що є спалах кору. Кір прийшов з Румунії, де також є проблеми з вакцинацією. В Україні немає колективного імунітету, тому спалах кору був неминучий”, — заявила Супрун.

Україна опинилася в трійці лідерів серед європейських країн за захворюваністю на кір у 2017 році. Перше і друге місця в минулому році посідали Румунія та Італія відповідно. Наразі Україна вже є лідером із захворювання в Європі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70