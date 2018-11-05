Кір на експорт: країни-сусіди б’ють на сполох через епідемію в Україні

За даними видання, головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас пропонує "вимагати щеплення від іноземців, котрі перебувають у Польщі тривалий період". "Ми повинні запитати: чи був ти щеплений і чи не повинен ти це зробити", - сказав він. Така реакція чиновника з'явилась після того, як в країні зафіксували зростання захворювання на кір. Причому одним з хворих виявився громадянин України.

Днями про небезпеку поширення кору в Україні заявив і Ситуаційно-кризисний центр МЗС Росії.

"Україна. Зростання кількості хворих на кір, в 2018 році зареєстровано 35 тис. випадків; найбільша кількість заражень зафіксована в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій і Волинській областях", - зазначило відомство у Тwitter.

Станом на вересень з початку року, за даними органу, в країні були зафіксовані 4 тисячі випадків інфікування кором.

Вже з початку поточного року Росія вирішила посилити санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на кір, зокрема, в Україні.

"За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ЄРБ ВООЗ), в Європейському регіоні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації щодо кору. За період січень-жовтень минулого року в країнах Європи захворюваність в 3 рази перевищила рівні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Про можливість заразитися кором від сусідів-українців пишуть і в сусідній Білорусі. За даними місцевого видання "Спутник", у Білорусі з лютого 2018 року було зареєстровано 230 випадків захворювання на кір.

"У більшості випадків зараження відбулося після контакту з хворими, або ж люди привозили інфекцію з-за кордону. У більшості випадків "імпортувалася" хвороба громадянами, що побували в Україні. Також були випадки захворювань і в українців, які прибули в Білорусь. За даними Міністерства охорони здоров'я України, з січня по вересень в країні зареєстровано понад 30 тисяч випадків захворювання на кір", - зазначає ресурс.

Найжорсткішою була реакція Молдови, яка ще влітку почала вживати заходи, щоб не допустити поширення хвороби на свою територію. Зокрема там запровадили перевірки в пунктах перетину кордону із Україною і Румунію.

"Якщо будуть виявлені пасажири із симптоматикою, характерною для кору, в будь-якому прикордонному підрозділі, є наказ організовувати відповідне (ізольоване) приміщення для опитування підозрюваної або зараженої особи, включно із проведенням заходів для медичного консультування особи", - цитує постанову поліції місцеве видання ZDG.

Медичні працівники на кожному пункті перетину кордону мали з'явитися в Молдові до кінця серпня.

У сусідній Румунії про стурбованість збільшенням кількості випадків захворювання на кір в Україні і необхідність вакцинації громадян, особливо в тих регіонах, які межують з Україною, заявили ще на початку року.

Втім, за словами в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, спалах кору в Україні прийшов саме з цієї країни.

“Реальна ситуація в Україні зараз така, що є спалах кору. Кір прийшов з Румунії, де також є проблеми з вакцинацією. В Україні немає колективного імунітету, тому спалах кору був неминучий”, — заявила Супрун.

Україна опинилася в трійці лідерів серед європейських країн за захворюваністю на кір у 2017 році. Перше і друге місця в минулому році посідали Румунія та Італія відповідно. Наразі Україна вже є лідером із захворювання в Європі.