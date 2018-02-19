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Україна увійшла до трійки країн Європи з найбільшою захворюваністю на кір

Україна увійшла до трійки країн Європи з найбільшою захворюваністю на кір

Київ • УНН

 • 16864 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна у 2017 році опинилася в трійці лідерів серед європейських країн за захворюваністю на кір. Перше і друге місця посіли Румунія та Італія відповідно, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Від захворювання на кір, за даними Європейського агентства з охорони здоров'я, у 2017 році в Європі померло 35 людей, а кількість випадків захворювань збільшилась у чотири рази. 

За даними медиків, всього в 2017 році в Європі було зареєстровано 21 315 випадків, у порівнянні з 5 273 випадками минулого року, повідомляє регіональний офіс ВООЗ у Європі.

"Кожна нова людина, яка захворіла на кір у Європі, нагадує нам, що нещеплені діти та дорослі особи, незалежно від місця проживання, ставлять під загрозу людей, які не мають можливості отримати вакцинацію", - заявила директорка Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Найбільше випадків захворювання минулого року було зафіксовано в Румунії - 5 562, Італії - 5 006 та Україні - 4 767. За даними ВООЗ, у 15 з 53 країн регіону торік зафіксували щонайменше 100 випадків захворювання на кір. В організації підкреслюють, що основними причинами спалаху захворюваності є зниження загального рівня імунітету, а також низький рівень вакцинації серед маргінальних груп населення і брак вакцин.

Високий рівень захворюваності на кір 2017 року спостерігався також у Греції, Німеччині, Сербії, Таджикистані, Франції, Росії, Бельгіі, Великобританії, Болгарії, Іспанії тощо.

Нагадаємо, за даними МОЗ станом на 13 лютого, з початку року в Україні від кору померли 5 осіб.

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