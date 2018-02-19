Украина вошла в тройку стран Европы с наибольшей заболеваемостью корью
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина в 2017 году оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью. Первое и второе места заняли Румыния и Италия соответственно, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
От заболевания корью, по данным Европейского агентства по охране здоровья, в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза.
По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев, по сравнению с 5 273 случаями в прошлом году, сообщает региональный офис ВОЗ в Европе.
"Каждый новый человек, заболевший корью в Европе, напоминает нам, что непривитые дети и взрослые лица, независимо от места проживания, ставят под угрозу людей, которые не имеют возможности получить вакцинацию", - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.
Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии - 5 562, Италии - 5 006 и Украине - 4 767. По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и недостаток вакцин.
Высокий уровень заболеваемости корью в 2017 году наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании и др.
Напомним, по данным Минздрава по состоянию на 13 февраля, с начала года в Украине от кори умерло 5 человек.