Корь на экспорт: страны-соседи бьют тревогу из-за эпидемии в Украине

По данным издания, главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас предлагает "требовать прививки от иностранцев, которые находятся в Польше длительный период". "Мы должны спросить: был ты привит и не должен ли ты это сделать", - сказал он. Такая реакция чиновника появилась после того, как в стране зафиксировали рост заболевания корью. Причем одним из больных оказался гражданин Украины.

На днях об опасности распространения кори в Украине заявил и Ситуационно-кризисный центр МИД России.

"Украина. Рост количества больных корью, в 2018 году зарегистрировано 35 тыс. случаев, наибольшее количество заражений зафиксировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях", - отметило ведомство в Тwitter.

По состоянию на сентябрь с начала года, по данным органа, в стране были зафиксированы 4000 случаев инфицирования корью.

Уже с начала текущего года Россия решила усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в связи с повышением уровня заболеваемости корью, в частности, в Украине.

"По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года", - говорится в сообщении.

О возможности заразиться корью от соседей-украинцев пишут и в соседней Беларуси. По данным местного издания "Спутник", в Беларуси с февраля 2018 года было зарегистрировано 230 случаев заболевания корью.

"В большинстве случаев заражение произошло после контакта с больными, или же люди привозили инфекцию из-за рубежа. В большинстве случаев "импортировалась" болезнь гражданами, побывавшими в Украине. Также были случаи заболеваний и в украинцев, которые прибыли в Беларусь. По данным Министерства здравоохранения Украины, с января по сентябрь в стране зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания корью", - отмечает ресурс.

Жесткой была реакция Молдовы, которая еще летом начала принимать меры, чтобы не допустить распространения болезни на свою территорию. В частности там ввели проверки в пунктах пересечения границы с Украиной и Румынией.

"Если будут выявлены пассажиры с симптоматикой, характерной для кори, в любом пограничном подразделении, есть приказ организовывать соответствующее (изолированное) помещение для опроса подозреваемого или зараженного лица, включая проведение мероприятий по медицинскому консультированию лица", - цитирует постановление полиции местное издание ZDG.

Медицинские работники на каждом пункте пересечения границы должны были появиться в Молдове до конца августа.

В соседней Румынии об обеспокоенности увеличением количества случаев заболевания корью в Украине и необходимости вакцинации граждан, особенно в тех регионах, граничащих с Украиной, заявили еще в начале года.

Впрочем, по словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, вспышка кори в Украину пришла именно из этой страны.

"Реальная ситуация в Украине сейчас такова, что есть вспышка кори. Корь пришла из Румынии, где также есть проблемы с вакцинацией. В Украине нет коллективного иммунитета, поэтому вспышка кори была неизбежна", - заявила Супрун.

Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью в 2017 году. Первое и второе места в прошлом году занимали Румыния и Италия соответственно. Сейчас Украина уже является лидером по заболеваемости в Европе.