У Польщі виявили спалах кору, серед хворих - українець

Міністр охорони здоров'я країни Лукаш Шумовський повідомив, що "з 31 жовтня у центральній Польщі зареєстровано 17 випадків захворювання на кір, у тому числі дітей".

"Один з хворих - громадянин України, де, за офіційними даними, з початку року захворіли понад 35 тис. людей", - йдеться у повідомленні.

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На думку Шумовського, у Польщі ситуація з кором перебуває під контролем - кількість хворих не збільшується.

Завдяки високому рівню вакцинації від кору, як зазначається, країні не загрожує епідемія цього захворювання. Шумовський нагадав, що щеплення від кору, також як і низки інших захворювань, є у Польщі обов'язковою.

"Глава відомства охорони здоров'я також підтвердив, що урядом обговорюється можливість введення обов'язкових щеплень від кору для громадян країн, які не є членами ЄС", - зазначає видання.

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, за черговий звітний тиждень на кір в Україні захворіли 1319 людей, а з початку року - понад 35 тисяч. З початку року від кору в Україні померли 15 осіб.